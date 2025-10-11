Marcin Hakiel w najnowszym wywiadzie ujawnił kulisy swojego obecnego kontaktu z byłą żoną, Katarzyną Cichopek. Tancerz i aktorka byli niegdyś jedną z najpopularniejszych par w polskim show-biznesie, ale dziś, jak Marcin Hakiel informuje w Fakcie, komunikuje się z byłą żoną wyłącznie za pośrednictwem oficjalnych maili. Co jeszcze zdradził Hakiel? Wyznał, jaką wiadomość dostał ostatnio od Cichopek.

Reklama

Hakiel zdradził, co wysłała mu Cichopek

Marcin Hakiel w rozmowie dla Faktu nie ukrywa, że nie ma dobrych relacji z Katarzyną Cichopek, z którą wiele lat tworzył małżeństwo i razem mają dwójkę dzieci. Dziś tancerz i aktorka kontaktują się jedynie mailowo. Hakiel ujawnił, że niedawno doszło do wymiany zdań z byłą żoną. Zdradził, jaką wiadomość dostał od Katarzyny Cichopek. .

My ze sobą w ogóle nie rozmawiamy. Wysyłamy sobie tylko maile, gdzie piszemy ''dzień dobry'' i ''z poważaniem'' na końcu. Albo ''szanowna pani, szanowny panie''. (...) Nie ma też zgody odnośnie różnych spraw związanych z wychowywaniem dzieci. Mieliśmy ostatnio właśnie na mailach taką przerzucankę. Dostałem maila od mojej byłej, że jakieś tam zachowanie jest niedopuszczalne - moje zachowanie. No i ja jej odpisałem na tego maila, ale też do jej prawnika, jakie zachowania są niedopuszczalne... w pracy. I kim (śmiech)! Nie dostałem odpowiedzi wyznał dla Faktu.

Dominika Serowska kontra Katarzyna Cichopek. Hakiel porównał byłą z obecną partnerką

W rozmowie z „Faktem” Marcin Hakiel po raz pierwszy tak wyraźnie porównał swoją byłą żonę z obecną partnerką, Dominiką Serowską. Podczas wywiadu padły naprawdę gorzkie słowa. Cichopek raczej nie będzie tym zachwycona...

Jest różnica między moją ukochaną a moją byłą. Moja ukochana jest tak wspaniałą osobą, że nie boję się, jak gdzieś jedzie do pracy, że coś się wydarzy. (...) Zaufanie jest podstawą związku. Bez niego nie da się żyć. Ja zostałem skrzywdzony, zdradzony, oszukiwany, okłamywany. Przerobiłem to na swojej terapii, ale w sumie nawet jeszcze przed terapią wiedziałem, że nie da się tak żyć podsumował tancerz.

Czy Marcin Hakiel pojawi się na ślubie Cichopek i Kurzajewskiego?

Kilka tygodni temu do mediów wypłynęła data ślubu Katarzyny Cichopek i Macieja Kurzajewskiego. W kontekście zbliżającego się ślubu prowadzących "Halu to Polsat", Marcin Hakiel został zapytany o ewentualną obecność na uroczystości. Jego odpowiedź nie pozostawia wątpliwości: "Oj nie, nie dostałem zaproszenia. Ale ma maila mojego!" powiedział, śmiejąc się.

Zobacz także: