Marcin Hakiel dzień przed rozwodem z Katarzyną Cichopek znalazł sobie ciekawe zajęcie

Marcin Hakiel zaczyna układać sobie życie na nowo. Tancerz wrócił na parkiet i widać, że sprawia mu to największą przyjemność. Na ostatnim zdjęciu na Instagramie uśmiechnięty tancerz pozuje z tajemniczą pięknością. Fani są zachwyceni widząc Marcina w tak dobrej formie. Szczęśliwy Marcin Hakiel z piękną blondynką na parkiecie Drogi Katarzyny Cichopek i Marcina Hakiela rozeszły się. Każde z nich próbuje poradzić sobie z rozwodem na swój własny sposób, na szczęście para potrafiła się dogadać w najważniejszych kwestiach. Marcin Hakiel i Katarzyna Cichopek podzielili już majątek. Porozumieli się także w sprawie alimentów. Oboje mają nadzieję, że rozwód skończy się na jednej rozprawie. Katarzyna Cichopek od początku unikała medialnego rozgłosu i z trudnym rozwodem wolała poradzić sobie w spokoju. Marcin Hakiel wybrał inną drogę i swoim bólem po rozstaniu podzielił się z mediami . Sposób tancerza okazał się być dla niego dobry, ponieważ wygląda obecnie na szczęśliwszego niż do tej pory. Wystarczyło jedno zdjęcie, by na instagramowym profilu tancerza zawrzało. Marcin Hakiel podzielił się ze światem fotografią w towarzystwie pięknej blondynki i pisze wprost Dobrze jest wrócić - czytamy opis pod zdjęciem. Wyświetl ten post na Instagramie Post udostępniony przez Marcin Hakiel (@marcinhakiel) Zobacz także: Marcin Hakiel otoczony wianuszkiem kobiet. Fanki: "Jesteś super facetem" Fani od razu zauważyli uśmiech na twarzy Marcina Hakiela i nie kryli radości widząc go w takim nastroju. - W końcu się pan...