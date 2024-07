Marcin Dubieniecki wziął ślub! Okazuje się, że kilka miesięcy od rozwodu z Martą Kaczyńską, prawnik postanowił zalegalizować swój związek z... byłą żoną Artura Boruca! Według doniesień portalu viva.pl ślub Marcina Dubienieckiego i Katarzyny Modrzewskiej odbył się w minione święta Wielkanocne. Uroczystość najprawdopodobniej odbyła się w jednym z urzędów stanu cywilnego w Warszawie. Ślub to jednak nie jedyne zaskakujące informacje dotyczące byłego męża Marty Kaczyńskiej. Okazuje się, że Marcin Dubieniecki i jego nowa żona już wkrótce zostaną rodzicami!

Okazuje się, że Marcin Dubieniecki i Katarzyna Modrzewska już za kilka miesięcy zostaną rodzicami! Para spodziewa się ponoć syna. Co o ślubie i ciąży świeżo upieczonej żony Marcina Dubienieckiego zdradził informator portalu viva.pl?

Uroczystość odbyła się wedle wszelkich przesłanek w stolicy, gdyż w Trójmieście nie krążą na ten temat żadne informacje. Wydaje się to o tyle prawdopodobne, że zarówno Marcin, jak i Kasia mają mieszkania w Warszawie, więc ślub miał podobno miejsce w jednym z urzędów stanu cywilnego w stolicy. Zdaje się, że było to koniecznością, ponieważ we wrześniu młodzi państwo Dubienieccy zostaną rodzicami synka, co do którego tata ma już określone plany na przyszłość. Są one związane ze sportem.