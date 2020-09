Marcin Dorociński odwiedza psich weteranów! Aktor zachęca do wsparcia niezwykłej inicjatywy

Marcin Dorociński odwiedza „Zakątek Weteranów” - jedyne w Polsce miejsce spokojnej emerytury dla psich funkcjonariuszy, którzy zakończyli pracę w służbach mundurowych. Aktor przedstawia czworonożnych policjantów, strażników miejskich i granicznych oraz zachęca do wspierania Zakątka poprzez udział w konkursie Stopklatki „Szukamy polskiego Rexa”, w którym każde zgłoszenie to złotówka przekazana na rzecz tej niezwykłej inicjatywy.

Borys, Al i Bono – to tylko niektórzy bohaterowie relacji Marcina Dorocińskiego z „Zakątka Weteranów”. Wszyscy trzej to emerytowani, czworonożni funkcjonariusze, którzy z różnych przyczyn nie mogli zostać przy swoim przewodniku. „Zakątek Weteranów” to niezwykła inicjatywa, tworzona przez byłych i czynnych funkcjonariuszy policji, którzy zapewniają opiekę i leczenie psom i koniom wycofanym z powodu podeszłego wieku lub schorzeń z szeregów służb mundurowych.

„Zakątek Weteranów” funkcjonuje na zasadach stowarzyszenia tworzonego przez wolontariuszy i utrzymuje się wyłącznie z darowizn. Dlatego z okazji premiery w Stopklatce serialu „Hudson i Rex”, opowiadającego o przygodach detektywa i jego czworonożnego partnera, stacja zdecydowała się wesprzeć psiaki, które nie miały tyle szczęścia, co serialowy, czworonożny bohater. Tak powstał konkurs „Szukamy polskiego Rexa”, w którym każde zgłoszenie to 1 zł przekazany przez Stopklatkę na rzecz „Zakątka Weteranów”.

Aby wziąć udział w konkursie należy wejść na stronę https://polskirex.stopklatka.pl/, wgrać zdjęcie swojego psa i krótko odpowiedzieć na pytanie: dlaczego Twój pies jest dobrym kompanem? Zgłoszenia są bezpłatne, a poza możliwością wsparcia Zakątka, uczestnicy mają również szansę zawalczyć o atrakcyjne nagrody.

Oglądaj relację Marcina Dorocińskiego z „Zakątka Weteranów” i poznaj psy, które podobnie jak bohater serialu „Hudson i Rex” poświęciły swoje życie na niesienie pomocy ludziom. Relację można śledzić na Instagramie @marcindorocinski, a widzów ciekawych przygód komisarza Hudsona i jego partnera Rexa zapraszamy 5 września o godz. 10:00 na antenę Stopklatki.

O Stowarzyszeniu Zakątek Weteranów

Bez ich wsparcia i niezwykłych umiejętności wiele działań służb mundurowych byłoby zagrożonych niepowodzeniem. Mowa o psach i koniach, które służą razem z ludźmi. Ich losem na emeryturze zajmuje się Zakątek Weteranów – stowarzyszenie powołane w 2017 roku z myślą o czworonożnych towarzyszach. Tutaj spokojną przystań na stare lata znajdują zwierzęta, które nie mogą pozostać z dotychczasowym przewodnikiem czy jeźdźcem. Zakątek Weteranów to miejsce, gdzie trafiają psy i konie po zakończonej służbie m.in.: w Policji, Siłach Zbrojnych, Straży Pożarnej, Straży Granicznej, Służby Więziennej, WOPR, GOPR. Stowarzyszenie istnieje tylko dzięki zaangażowaniu przyjaciół zwierząt, pracy wolontariuszy oraz dobrej woli obywateli, nie jest dofinansowywane przez Państwowe Instytucje. Założycielami i wolontariuszami Zakątka są byli i czynni funkcjonariusze policji, którzy sami mają doświadczenie w pracy z czworonożnym partnerem. Wszyscy starają się otoczyć podopiecznych Zakątka odpowiednią troską i zadbać zarówno o kondycję psychiczną jak i fizyczną „emerytów”. Zwierzęta te przez lata pozostawały aktywne i zasługują na to, by nadal czuć się potrzebne.

Więcej o Zakątku tutaj - http://zakatekweteranow.pl/