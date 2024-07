Nowinki manikiurowe zazwyczaj nie są dla mnie, bo niezależnie od trendów i tak najbardziej lubię mocny, ciemny kolor na krótkiej płytce, ale… czasem warto zaszaleć. Tej jesieni na pewno wypróbuję manikiur kawiorowy. Co to takiego? Paznokcie pokryte minikuleczkami (przypominają trochę kawior, stąd nazwa) w jednym lub kilku kolorach. Wyglądają, jakby były obsypane migoczącym pyłem. Na wieczór - całkiem ciekawe! Wybiorę czarny, nieco gotycki kolor i wypróbuję jego siłę rażenia na rockowej imprezie:).



Jak to zrobić? Kuleczki sprzedawane są w zestawie z lakierem bazowym, którym najpierw pokrywa się płytkę dwa razy. Taki podkład powinien mieć około milimetra grubości. Potem obsypuje się kuleczkami każdy paznokieć z osoba - także dwa razy, za drugim lekko wgniatając kuleczki w miękką bazę. Voila! Manikiur utrzymuje się na płytce do półtora tygodnia. Nie wiem, czy będę go nosić aż tak długo, ale przez cały weekend - na pewno:).



Zestaw Ciate kosztuje 79 zł (do kupienia w Sephorze).

