W każdym sezonie, projektanci promują jakieś kolory. Jesienią był to musztardowy i magenta. Wiosną zaś, najmodniejsze będą ubrania w kolorze mandarynkowym.



Tego koloru jeszcze nie było! Dotychczas pomarańcz, czy mandarynka spychane były na drugi plan, jednak biorąc pod uwagę propozycję Victorii Beckham, ten kolor sprawdzi się tej wiosny!



Nie każdej kobiecie ten kolor przypadnie do gustu. Polubisz go?

Od lewej: Victoria Beckham, Rebecca Minkoff, Derek Lam