Za nami pierwsze castingi do II edycji programu "X-Factor". Nowa odsłona show to nie tylko nowe emocje, ale przede wszystkim - nowe jury. A w zasadzie nie tyle nowe, co odświeżone. Do znanych z poprzedniej odsłony programu: Czesława Mozila i Kuby Wojewódzkiego, dołączyła właśnie Tatiana Okupnik. Ciekawe czy godnie zastąpi Maję Sablewską? Póki co pokazujemy jak prezentowała się na pierwszych nagraniach.