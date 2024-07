1 z 13

Sara Mannei szybko zaaklimatyzowała się w polskim show-biznesie. Została gospodynią polskiej edycji "Shopping Queen" w Polsat Cafe, a teraz podobno negocjuje występ w "Tańcu z gwiazdami". Polsko-arabska uroda, zamiłowanie do luksusowych marek i związek z Arturem Borucem zdecydowanie przyczyniły się do popularności gwiazdy, która na swoim wizerunku zarabia także za pośrednictwem popularnego bloga o modzie. W prowadzeniu działalności internetowej wspierają ją siostry. Ale jak się okazuje, nie tylko one są aktywne w sieci.

Nasza czytelniczka trafiła na profil mamy Sary na Instagramie. Hanna Mannei od 7 miesięcy na bieżąco chwali się swoim luksusowym życiem. Kobieta (podobnie jak córki) ma słabość do drogich rzeczy, sprawnie łączy trendy, pozuje jak rasowa blogerka, a do tego wszystkiego jest bardzo atrakcyjna.

Oprócz fotek z wakacji w egzotycznych krajach, pani Mannei opublikowała także kilka zdjęć z rodzinnych wydarzeń, takich jak ślub Sary i Artura czy pierwszy dzień wnuczek w szkole.

