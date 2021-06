Mama Anny Przybylskiej trafiła do szpitala! W jakim jest stanie? Internauci modlą się o jej zdrowie

Córka Kasi Kowalskiej wraca do zdrowia. To był bardzo trudny czas dla wokalistki, której córka zachorowała w wyniku zarażenia koronawirusem i musiała zostać wprowadzona w stan śpiączki farmakologicznej. Na szczęście Ola została już wybudzona i powoli wraca do zdrowia. Dla wokalistki przyszedł więc czas ulgi. Kasia Kowalska opublikowała nowe zdjęcie, na którym się wreszcie uśmiecha. Zobacz także: Córka Kasi Kowalskiej wybudzona ze śpiączki! Córka Kasi Kowalskiej zdrowieje Kasia Kowalska ma za sobą ciężkie chwile. Ola Kowalska zachorowała na Covid-19. Ze względu na to, że na co dzień mieszka i studiuje w Londynie, to właśnie tam rozegrał się dramat. Ola, z powodu swojego stanu zdrowia, musiała zostać zaintubowana, a jej mamie pozostało tylko oczekiwanie na kolejne telefony ze szpitala. Na szczęście, w końcu pojawiły się dobre informacje o tym, że córka wokalistki powoli wraca do zdrowia. Da się to również zauważyć po samej Kasi Kowalskiej, która ponownie się uśmiecha! W poniedziałek opublikowała urocze zdjęcie z kotem, a na jej twarzy wyraźnie widać ulgę... - Kasiu ❤️ cieszę się, Twoja córcia zdrowieje. Wszystkiego najlepszego dla Was ❤️ - Fajnie Cię widzieć 💕 - Dzień dobry pani Kasiu, w oczach jest uśmiech... to najważniejsze 💕💕 Miło ją znowu taką widzieć! Kasi i Oli życzymy dużo zdrowia! Zobacz także: Kasia Kowalska napisała o stanie zdrowia córki! Pokazała też wyjątkowe zdjęcie z Olą! Kasia Kowalska opublikowała zdjęcie bez makijażu. Znowu się uśmiecha i wygląda pięknie! Wyświetl ten post na Instagramie. ...