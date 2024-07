1 z 9

Anna Piszczałka to chyba najbardziej pracowita z dziewczyn, które wzięły udział we wszystkich seriach "Top Model". Modelka nie narzeka na brak zleceń, pojawia się też na salonach i wygląda na to, że znalazła swoje miejsce w branży. Świadczyć mogą o tym kolejne kontrakty i angaże do kampanii reklamowych. Przypomnijmy: Ania Piszczałka to największa wygrana Top Model. Podpisała nowy kontrakt

Modelka nie zapomina jednak o najbliższych. Ostatnio postanowiła zrobić niespodziankę swojej mamie i zorganizowała profesjonalną sesję zdjęciową. Alina Piszczałka mogła się tego dnia poczuć wyjątkowo, bowiem jej fryzurą, makijażem i stylizacją zajęła się wykwalifikowana ekipa. Obie panie w kreacjach Teresy Kopiasa pozowały uśmiechnięte w klimatycznych lokacjach Pałacu Brunów na Dolnym Śląsku. Widać też, że obu sprawiało to sporą frajdę, a niespodzianka Ani udała się w stu procentach.

Zobaczcie sami. Ania jest podobna do mamy?