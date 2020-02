Czy Paweł Królikowski pojawi się w kinowej wersji "Rancza"? Mamy komentarz produkcji!

Już wiadomo, że Pawła Królikowskiego na pewno nie zobaczymy w 13. edycji show „Twoja Twarz Brzmi Znajomo”. Niestety, aktor przebywa cały czas w szpitalu, walcząc z pooperacyjną infekcją.

Paweł jest jurorem od pierwszego odcinka. Zna ten program od przysłowiowej podszewki i jego rola w nim jest nie do przecenienia. Jednak teraz najważniejsze jest jego zdrowie. Może być pewien, że czekamy na niego w kolejnej edycji, jak tylko powróci do formy - powiedziała dziennikarzowi portalu "Wirtualne Media" dyrektor programowa Polsatu, Nina Terentiew.

Małgorzata Ostrowska-Królikowska jest bardzo wdzięczna za te słowa.

Dla mojego męża to niezmiernie ważne, że Nina Terentiew zostawiła mu otwarte drzwi do Polsatu. Świadomość, że w każdej chwili może wrócić do pracy, jest dla niego budująca – mówi „Fleszowi” żona aktora.

W roli jurora Królikowskiego zastąpi Adam Strycharczuk, YouTuber, który wygrał poprzednią edycję programu. Spytaliśmy go, jak się czuje w obecnej sytuacji?

To dla mnie nie lada wyzwanie, ale również ogromne wyróżnienie. Nie była to jednak łatwa decyzja. To spora odpowiedzialność, ale mam nadzieję, że nie zagrzeję „stołka” Pawła na zbyt długo i już wkrótce to on znowu będzie zmagał się z ocenianiem uczestników -mówi nam Adam.