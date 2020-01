Mały George stracił głowę dla tej piosenki! Nie uwierzycie, o jaki hit chodzi

Książę George wyrasta na przebojowego kawalera. Coraz częściej lubi zaznaczać swój indywidualny charakter. Okazuje się, że 6-latek ma też swoje upodobania muzyczne. Jego tata zdradził, jaka piosenka skradła ostatnio serce George'a. Będziecie zaskoczeni!

Ulubiona piosenka księcia George'a

Nie jest tajemnicą, że książę George jest wielkim fanem piłki nożnej. 6-latek uwielbia oglądać mecze. Ma też swoje ulubione drużyny. Jego miłość do footballu narodziła się tuż po Mistrzostwach Świata, które odbyły się w Rosji w 2018 roku. George pojawił się nawet na trybunach i był zafascynowany atmosferą, która tam panowała.

Co ciekawe, jego miłość do piłki nożnej przełożyła się także na gust muzyczny. Ukochaną piosenką 6-latka jest bowiem numer "Three Lions", który powstał w 1996 roku i od lat kojarzony jest z footballem. Tę informację zdradził ponoć książę William w rozmowie ze znanym komikiem, Frankiem Skinne, który jest jednym z wykonawców tego hitu.

Słucham twojej piosenki każdego poranka. George gra ją codziennie od czasu Mistrzostw Świata. Myślałem, że to minie, ale tak nie jest - powiedział książę William.

Posłuchajcie piosenki, w której zakochał się 6-latek!

Książę George w tym roku skończy 7 lat