Kilka miesięcy temu w mediach gruchnęła wiadomość o tym, że Kuba Wojewódzki rozstał się z Renatą Kaczoruk po kilku latach związku. Choć niektórzy uważali, że ich drogi jeszcze się zejdą, jest jednak inaczej. Każde z nich podróżuje oddzielnie i skupia się na własnych sprawach. Kuba Wojewódzki, znany ze swojej słabości do płci pięknej, nie próżnuje. Od czasu do czasu można go spotkać w towarzystwie uroczych kobiet. Jedną z nich jest między innymi Malwina Wędzikowska. Niektórzy plotkowali, że między nimi wybuchł romans. Jaka jest prawda? Czy Malwina Wędzikowska naprawdę spotyka się z Kubą Wojewódzkim? A może to tylko przyjaźń? Zobaczcie nasze wideo i dowiedzcie się więcej!

Co łączy stylistkę z Kubą Wojewódzki?

Kuba Wojewódzki znowu jest singlem!