Soczysta malina to zdecydowanie jeden z najpiękniejszych odcieni różu i topowy kolor tego lata. Przykuwa uwagę i sprawia, że kobieta, niezależnie od wieku, wygląda naprawdę stylowo i... apetycznie! Nie ma się więc czemu dziwić, że tak chętnie wybierana jest przez gwiazdy.

Zobaczcie, jak w tym sezonie nosić malinę i kim warto się zainspirować!

Kendall Jenner

Ta stylizacja to nasz numer jeden! W chwili, gdy na gali amfAR w Cannes Kendall Jenner pojawiła się w warstwowej, tiulowej sukni z długim trenem z kolekcji Giambattista Valli x H&M trudno było oderwać od niej wzrok. Spektakularną kreację modelka zestawiła z dużymi, barokowymi kolczykami i delikatnymi sandałami na szpilce. Całości dopełnił subtelny makijaż, oczywiście w odcieniach supermodnego różu. Wyszło pięknie!

Karlie Kloss

Karlie Kloss, były aniołek Victoria's Secret to prawdziwa ekspertka w dziedzinie mody. Malinowa stylizacja, w której pojawiła się na prestiżowym wydarzeniu Day of the Girl w Nowym Jorku obok Michelle Obamy czy Kelly Clarkson, pięknie podkreślała jej urodę, wspaniale korespondując ze zmysłowymi lokami w kolorze naturalnego blondu. Macie ochotę odtworzyć look pięknej modelki? Pamiętajcie o tym, aby nie przyćmić kreacji... butami! W tym przypadku klasyczne, cieliste szpilki sprawdzą się idealnie!

Chiara Ferragni

Zjawiskowe suknie Kendall Jenner i Karlie Kloss naprawdę robią wrażenie, jednak kolejna stylizacja to prawdziwy must-have tego lata, który powinnyście mieć w swojej wakacyjnej walizce. Seksowne, malinowe bikini Chiary Ferragni w połączeniu z supermodną złoto-srebrną biżuterią w pełnym słońcu wygląda po postu bosko. Do tego, okulary w rozmiarze XXL, uwielbiany przez gwiazdy dmuchany flaming i możecie podbijać plaże!

Chrissy Teigen

Była modelka tajskiego pochodzenia, a prywatnie żona muzyka Johna Legenda pokazuje, że aby prezentować się świetnie w nasyconych kolorach, wcale nie trzeba mieć perfekcyjnej figury. Chrissy Teigen malinowy total look - płaszcz, sukienkę i delikatne sandałki zestawiła z drobnymi biżuteryjnymi dodatkami - kaskadowym naszyjnikiem, wiszącymi kolczykami i ulubionym pierścionkiem. Efekt? Naszym zdaniem po prostu genialny!

Julia Roberts

Hollywodzka aktorka uznawana jest za jedną z najlepiej ubranych gwiazd show-biznesu. W malinowym kostiumie potwierdza, że czas się dla niej zatrzymał! Zwiewna tkanina podkreśliła jej idealną sylwetkę, a minimalistyczne dodatki i makijaż dodały szyku. Julia Roberts nawet 30 lat po swoim debiucie to wciąż Pretty Woman i nie ma ku temu najmniejszych wątpliwości!

MaliNowe lato!

