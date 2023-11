Małgosia z czwartej edycji programu "Rolnik szuka żony" zachwyca swoim wyglądem zaledwie kilka tygodni po porodzie! Synek Małgosi i jej męża Pawła urodził się dokładnie 27 lutego. Od tamtej chwili minęły blisko dwa miesiące, ale młoda mama już może pochwalić się świetną figurą. Małgosia coraz częściej pokazuje się w seksownych stylizacjach, ale teraz opublikowała naprawdę gorące zdjęcie w bardzo krótkiej spódnicy i odważnej bluzce z odkrytymi ramionami.

Małgosia opublikowała na swoim profilu na Instagramie zdjęcie, na którym pozuje w seksownej mini i odważnej bluzce. Pod fotką pojawił się zaskakujący wpis, w którym rolniczka zdradza, jakie uwagi dostaje od internautów! Nie uwierzycie, co do niej piszą...

Po wczorajszej wiadomości pewnej dziewoszki -,, uczesz się "???? wzięłam sobie konstruktywne porady do ♥ i tak też uczyniłam! Tematyka wiadomości, które od Was dostaję jest wszechstronna. Nic mnie nie zadziwi, czasem też naprawdę buźka lepiej mi się śmieje, jak co nieco poczytam, np. Ile można chodzić w ciąży, urodz już, mów głośnej,maluj się tak, gdzie szpilki, schudnij, przytyj itp. - napisała na Instagramie.