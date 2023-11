Małgosia Borysewicz z program "Rolnik szuka żony" od kilku miesięcy spełnia się w roli żony i matki. Jej życie jest bardzo poukładane, co chwalą obserwatorzy rolniczki na Instagramie. Okazuje się, że Małgosia wcale nie jest tak perfekcyjna jak myślimy!

Żona Pawła napisała jak wygląda jej życie rodzinne. Spodziewaliście się?

Po udziale w programie "Rolnik szuka żony" Małgorzata Borysewicz (dawniej Sienkiewicz) nie zniknęła z mediów. Rolniczka prowadzi konto na Instagramie, gdzie pokazuje jak wygląda jej życie po telewizyjnym show.

Przypomnijmy, Małgosia w randkowym programie TVP znalazła miłość! Związała się z kandydatem do jej serca, Pawłem Borysewiczem. Para szybko stanęła na ślubnym kobiercu i na początku tego roku po raz pierwszy zostali rodzicami, mają małego Rysia.

Zobacz także: Seweryn z "Rolnik szuka żony" prowadzi własne gospodarstwo agroturystyczne. Ile kosztuje nocleg w posiadłości rolnika?

Na Instagramie Małgosi, który obserwuje blisko 120 tysięcy osób, fani chwalą celebrytkę za to jakie życie wiedzie. Jedna z obserwatorek napisała rolniczce, że super, że nie reklamuje wszystkiego w sieci i pokazuje normalne życie m.in. dodaje zdjęcia z pola.

Okazuje się, że Małgosia trochę koloryzuje swoje życie w sieci. W domu zdarza jej się np. przeklinać...

Oej❤️ miło mi to słyszeć, zawsze jestem sobą - choć czasem tu lukruje to mamy swoją codzienność często używamy słów na k i ch???? ale po co Wam to wiedzieć???? Mam nadzieję, że wytrwam przed pogonią za zlepkiem wszystkich najpopularniejszych sprzedajnych tematów na insta typu rodzę i maść do pupy, bo to chyba pewnym nie mamom nie potrzebne Balansuje w naszej zapasjonowanej przestrzeni i mam tezż świadomość, że czasem jest monotonnie. Fajnie jednak ze tak bardzo interesujecie się wiejskim klimatem... - napisała Małgosia.