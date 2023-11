Małgosia z "Rolnik szuka żony" o synku

W lutym tego roku Małgosia Borysewicz (wcześniej znana jako Sienkiewicz) została mamą po raz pierwszy - wraz ze swoim mężem Pawłem, którego poznała w show "Rolnik szuka żony" powitała na świecie synka Rysia. Rolniczka nigdy nie ukrywała, że macierzyństwo jest jej wielkim marzeniem, które wreszcie się spełniło. Nam szczerze wyznała, że wreszcie czuje się spełniona. Teraz na swoim profilu na Instagramie pokazała urocze zdjęcie z Rysiem i zdradziła, jak zmienia się jej synek.

Małgosia Borysewicz mimo że poszła w ślady wielu gwiazd i nie pokazuje twarzy swojego synka, to jednak regularnie publikuje jego zdjęcia i chętnie o nim mówi. Tym razem zdradziła, jak bardzo jej synek się zmienił!

Rysio jest już taki słodki i kontaktowy, każdego dnia zmienia się w gadulkowego śmieszka. Moment, gdy po jedzonku przekreca się na wszystkie strony brzusiem i dupka do góry, to np. od dziś. Jaram się tymi momentami, choć do niedawna nie miało to dla mnie szczególnego znaczenia - napisała Małgosia z "Rolnik szuka żony".