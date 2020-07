Małgosia Borysewicz z "Rolnik szuka żony" zdradziła płeć dziecka! Będzie syn czy córka?

Małgosia Borysewicz z "Rolnik szuka żony" opublikowała w sieci nowy wpis, w którym zdradziła płeć drugiego dziecka! Rolniczka urodzi syna czy córkę? Małgosia rozwiała wszystkie wątpliwości w tej sprawie. Małgosia Borysewicz w wyjątkowy sposób przekazała obserwatorom na Instagramie radosną wiadomość- składając życzenia urodzinowe swojemu mężowi zdradziła płeć maleństwa. Sprawdźcie, co napisała!

Pod koniec maja, dokładnie w Dzień Matki, Małgosia Borysewicz poinformowała swoich fanów, że spodziewa się drugiego dziecka. Rolniczka pochwaliła się wówczas zaokrąglonym brzuszkiem i przyznała, że wkrótce jej rodzina się powiększy. Od tamtej chwili z pewnością wszyscy fani Małgosi Borysewicz i jej męża Pawła zastanawiają się, jakiej płci będzie ich dziecko. Teraz była uczestniczka programu "Rolnik szuka żony" rozwiała wątpliwości i zdradziła, że... urodzi córkę! Małgosia opublikowała kilka zdjęć z mężem, złożyła mu życzenia urodzinowe i przy okazji przyznała, że czekają na narodziny dziewczynki.

Happy birthday Paweł ❤️ choć nasz wieczór miał wyglądać tak, jak na 1 zdjęciu, to natura nam trochę zmieniła plany, a raczej przesunęła, bo weekend przed nami i to sobie odbijemy. Dorwałam się do mężowego telefonu i choć dużo ostatnio na nim zdjęć z naszym synkiem, to mam też takie, które nastrój nam poprawiły🙂Paweł to optymista i choć czasem i takie dni jak dziś, ten optymizm trochę ostudziły, ale my naprawdę cieszymy się ze swojego normalnego, codziennego życia i ten optymizm staramy się Wam pokazać jak najczęściej❤️ 100 lat mężu! Ode mnie, Rysia i naszej Córeczki ❤️❤️❤️❤️❤️ Bo z tych optymistycznych wydarzeń cieszymy się najbardziej.To dla nas najcenniejsze! Ten rok będzie cudowny!- napisała na Instagramie.