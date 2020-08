Małgosia Borysewicz z "Rolnik szuka żony" o pracy na gospodarstwie w ciąży. Wyznała, że często słyszy coś, czego nie powinna słyszeć żadna kobieta

Małgosia Borysewicz z "Rolnik szuka żony" już niedługo po raz drugi zostanie mamą. Rolniczka umieściła na Instagramie szczery i poruszający wpis, w którym wyznała, że w drugiej ciąży czuje się gorzej, ale stara się pozostać cały czas aktywna i nadal pracuje w swoim gospodarstwie. Okazuje się, że uczestniczka hitu TVP1 ma pewne obawy dotyczące końcówki ciąży, którymi podzieliła się z Internautami. O co chodzi?

Małgosia Borysewicz z "Rolnik szuka żony" szczerze o aktywności w czasie ciąży

Małgorzata Borysewicz z "Rolnik szuka żony" opublikowała zdjęcie z ogromnym brzuszkiem ciążowym i napisała, jak wygląda praca na gospodarstwie, będą w ciąży. Okazuje się, że rolniczka cały czas jest aktywna, chociaż narzeka na swoje samopoczucie w drugiej ciąży.

Nie wiem czy mogę, wiem że póki co czuję się na tyle ok, że pracuję. Co prawda w trybie raz dziennie, ale aktywna. Mam takie szczęście, że trafiam na lekarzy, którzy nie każą mi leżeć - oby tak pozostało. Będąc w ciąży z Rysiem spasowałam 3 miechy przed rozwiązaniem - choć pamiętam epizod w święta, że aparat w rękach był😯. Jak będzie tym razem? - napisała szczerze Małgorzata Borysewicz na Instagramie.

Jedna z najpopularniejszych uczestniczek "Rolnik szuka żony" po raz kolejny wyznała, że w drugiej ciąży czuje się o wiele gorzej i poruszyła też temat stwierdzeń, które często słyszą przyszłe mamy: "dawniej to kobiety to, kobiety tamto". Jak wiadomo każda ciąża jest inna i są osoby, które mogą być aktywne przez cały okres 9. miesięcy, a inne mają poważne przeciwwskazania. Małgosia Borysewicz na tego typu teksty odpowiada:

Nie ukrywam, że czuję się od początku gorzej, jestem bardziej czuła na zapachy i takie tam - cieszę się jednak, że aktywna fizycznie podążam za 1,5 rocznym dzieckiem - pracując sobie w ten wkurzający upał. Jak długo tak będzie? Zobaczymy, wiem jednak że będąc aktywna fizycznie łatwiej mi będzie po! Tego się trzymajmy. Często słyszę- dawniej to kobiety to, kobiety tamto: wiecie co na to odpowiadam: to było dawno! Praca jakiś czas temu i postęp medyczny był nieporównywalny do dzisiejszej sytuacji, zwłaszcza na wsi - dodaje rolniczka.

Małgosia Borysewicz napisała też, co sądzi o pracy w ciąży oraz niedługo po. Okazuje się, że mimo iż to druga ciąża rolniczki jest pewna obaw:

Nie zapomnę telefonów służbowych o to i o tamto jak leżałam w szpitalu cała w euforii tuż po narodzinach Rysia - teraz po prostu albo odbierze mój mąż 😁albo no cóż: oddzwonimy( na pewno, obiecuję)! Praca w ciąży jest trudna, tak samo po - ale da się, nawet chyba trzeba. Nic tak do tego nie motywuje, jak dzieci, power na dalsze działanie. (...) Wszak nie wiem, kiedy następnym razem będę w ciąży, nie wiem w jaki sposób urodzę moją córkę, naprawdę się tego boję i myśl, że zostało mi trochę czasu, daje szansę do wyboru, mojego wyboru, grunt by wszystko było ok!

Sami zobaczcie nowe zdjęcie rolniczki ze szczerym wpisem!

Sądząc po ilości komentarzy Małgosia Borysewicz poruszyła niezwykle ważny temat dla kobiet w ciąży i młodych mam, które na co dzień pracują w gospodarstwach. Jak wiadomo ten rodzaj pracy nie należy do łatwych! Obserwatorki rolniczki wspierają ją i dzielą się swoimi doświadczeniami:

Szczęśliwego rozwiązania ❤️ a mnie denerwuje jak kobieta nie czuje się na siłach i jej wmawiają ze ciąża to nie choroba.. Być może choroba nie ale stan w którym powinna szczególnie na siebie i dziecko uważać. ja też pracowałam w gospodarstwie praktycznie do samego końca ciąży, choć nie ukrywam, że czasami było ciężko tym bardziej przy tych zapachach, które nam towarzyszą przy zwierzętach 🙈

My również życzymy szczęśliwego rozwiązania!

Małgosia Borysewicz ostatnio często podkreśla, że w drugiej ciąży czuje się gorzej niż w pierwszej!