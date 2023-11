Małgosia Borysewicz (dawniej Sienkiewicz) to jedna z najpopularniejszych rolniczek w Polsce. Wszystko za sprawą programu "Rolnik szuka żony", w którym 28-latka wzięła udział. Małgosia na antenie TVP poznała swojego męża i od sierpnia 2018 roku spełnia się w roli żony. Rolniczka pod koniec lutego po raz pierwszy została mamą i o urokach macierzyństwa, a także o porodzie, opowiada na swoim Instagramie.

Małgosia Borysewicz i Paweł Borysewicz pod koniec lutego przywitali na świecie synka. Chłopiec otrzymał na imię Ryszard i jest oczkiem w głowie rodziców. Do tej pory rolniczka nie mówiła za dużo o nowej dla siebie sytuacji. Ale gdy Rysio skończył miesiąc, zrobiła wyjątek dla fanów.

Ten ważny czas dla każdej kobiety minął błyskawicznie, czułam się (w ciąży - red.) dobrze. Czemu waga i te inne duperele były dla mnie mniej ważne? Bo uważam że być w ciąży to jedno, donosić ją to 2, urodzić zdrowego synka to 3 - zaczęła Małgosia.

Dodała, że "rolnicza strona rodzicielstwa" ma wiele plusów i może liczyć na wsparcie bliskich, którzy pomagają jej w gospodarstwie. Małgosia opowiedziała również o samym porodzie. Nie wspomina go najlepiej, jednak widok zdrowego Rysia wszystko jej wynagrodził.

Świeże powietrze wpływa na nas ostatnio magicznie. Dla nas to niesamowicie ważne by ten czas wspólnie wykorzystać na maksa. Czy bolało? Przed tak, czy w trakcie porodu? Tak, czy po? Tak, czy już zapomniałam? Nie i nie chcę, bo moment gdy zobaczyliśmy nasze dziecko na brzuszku zapamiętam do końca życia. Czy już się ogarnęłam? Tak, a nie byłam? - czytamy we wpisie Borysewicz.