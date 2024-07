2 z 6

Małgorzata Tusk: „Mąż pisze mi często SMS-y, wyznając uczucia – niektóre zachowuję. Przez cztery lata premierowania zmienił się, ale na lepsze. Mam wrażenie, że – paradoksalnie – jest spokojniejszy. Lepiej teraz nam jest ze sobą, bo potrafimy docenić to, co nas łączy”. Za udostępnienie biżuterii do sesji dziękujemy Salonowi Yes Biżuteria, CH Promenada Warszawa, I piętro, lokal 1.53, ul. Ostrobramska 75c, 04-175 Warszawa, telefon kontaktowy: (22) 611-71-72, www.yes.pl