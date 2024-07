1 z 5

– Powiedziałaś kiedyś, że wszystko, o czym w życiu marzyłaś, już masz.

Małgorzata Socha: To prawda. Dużo fajnych rzeczy wydarzyło się ostatnio i nawet jak nic się już nie zdarzy, nie szkodzi. Czuję się spełniona. To też zasługa tych, których spotkałam na swojej drodze. Mam cholerne szczęście do ludzi.

– I duże poczucie humoru.

Małgorzata Socha: Chyba z natury jestem pozytywnie nastawiona do świata. Nie pamiętam złych rzeczy, nie chcę się oglądać wstecz. To niczego ani nie daje, ani nie buduje. Może mój optymizm przyciąga ludzi?

– Zbudowałaś dzięki niemu postać Violi w „BrzydUli”. Choć to karierowiczka, zaskarbiła sobie nasze serca.

Małgorzata Socha: Bo była prawdziwa, z krwi i kości. W wersji oryginalnej miała być głupią blondynką o ptasim móżdżku, ale intuicyjnie broniłam tej postaci, żeby dodać jej więcej cech ludzkich. Myślę, że dlatego widzowie ją polubili, bo nie ma ludzi tylko dobrych i tylko złych.

– W środowisku aktorskim masz opinię sympatycznej dziewczyny, której sława nie uderzyła do głowy.

Małgorzata Socha: Dziękuję. Jak grasz fair, inni tak samo ciebie traktują. Kiedy rozmawiam z reżyserem, producentem czy dyżurnym planu, zawsze jestem sobą. Pracujemy dla wspólnej sprawy, każdy jest tylko elementem w tej układance.

– Stałaś się jedną z najbardziej rozchwytywanych polskich aktorek. Wchodzą nowe filmy z Twoim udziałem.

Małgorzata Socha: Nie wierzyłam, że do tego kiedykolwiek dojdzie. Długo nie byłam zapraszana na castingi filmowe, uchodziłam za aktorkę serialową. Tym bardziej cieszę się z nowego filmu „Śniadanie do łóżka”, w którym gram z Tomkiem Karolakiem. W styczniu kolejny film „Weekend” z moim udziałem w reżyserii Czarka Pazury i „Och, Karol 2” Piotra Wereśniaka. Coś jednak się ruszyło, jeśli chodzi o film...

– A jeszcze doszedł teatr u Żebrowskiego, gdzie grasz osiem różnych kobiet, artystkę, intelektualistkę, katoliczkę... Potrafisz się zmieniać jak kameleon.

Małgorzata Socha: Tego wymaga mój zawód. Nie chcę być aktorką jednej roli. Na szczęście mam różne propozycje.

– Masz wygląd anioła.

Małgorzata Socha: To często może mylić (śmiech). Wygląd anioła, a później wcielam się w rolę zawodowego mordercy lub pierwszą intrygantkę Rzeczypospolitej. Czasem się zastanawiam, kogo ja tu gram, bo zdarza się, że w ciągu jednego dnia jestem na dwóch różnych planach. Bardzo ważny jest dla mnie moment charakteryzacji, na co mam około godziny. To ten czas, kiedy przepoczwarzam się w graną postać, powtarzam tekst, jestem już w kostiumie, charakteryzatorki mnie pudrują, czeszą. I jak zobaczę się w lustrze, już wiem... Na planie odcinam się od tego, co na zewnątrz, zawsze mam wyłączony telefon. Mój mąż nad tym ubolewa, bo nie może się ze mną skontaktować.



– Mąż ten sam od kilku lat?

Małgorzata Socha: Od dwóch lat ten sam, ale poznaliśmy się wcześniej. Nie wolno ignorować wakacyjnych miłości. Nigdy nie wiadomo, co się zdarzy.

– Słyszałam, że jesteś perfekcyjną housewife i świetnie gotujesz.

Małgorzata Socha: Bez przesady, boeuf bourguignon czy pate z kurzych wątróbek kucharza ze mnie nie czyni... Rzeczywiście, dom jest dla mnie bardzo ważny, chociaż nie bywam w nim często. Jak już jestem, staram się zawsze coś upitrasić. Zostawiam blachę szarlotki i zaraz dostaję najbardziej romantycznego SMS-a na świecie: „Pycha!” (śmiech). Jak widać, moim królestwem jest kuchnia, ale jeszcze nieodkryta. Mam różne natręctwa, choćby takie, że wszystko musi być pod linijkę. Znajomi śmieją się, że u nas jest jak w muzeum. Może tak, bo u mnie każda rzecz musi mieć swoje miejsce. Po prostu lepiej wtedy odpoczywam i łatwiej mi się skupić.

– Często się śmiejesz...

Małgorzata Socha: Myślę, że mam to po moim tacie, który jest cudownym człowiekiem. Kiedy było źle, zawsze mówił: „Jakoś to będzie”. I jakoś było.

– Chociaż po szkole aktorskiej nie bardzo wierzyłaś w siebie. Zostałaś wtedy agentem nieruchomości.

Małgorzata Socha: Niestety, rachunki trzeba było płacić, a korona mi z głowy nie spadła. Sprzedałam z sukcesem jedno mieszkanie, jedno wynajęłam. Jak się okazało, talent aktorski wszędzie się przydaje...



– To tata go odkrył i powiedział: „Widzę cię w roli Lady Makbet”?

Małgorzata Socha: Raczej by mnie widział w „My Fair Lady”, biorąc pod uwagę jego podejście do życia (śmiech). Ja długo w siebie nie wierzyłam, miałam wątpliwości, czy w ogóle nadaję się do tego, żeby zdawać do Akademii Teatralnej, a co dopiero aktorstwo.

– A teraz masz tyle nowych ról i planów życiowych.

Małgorzata Socha: I tyle energii, aż czuję, że mogłabym dać z siebie jeszcze więcej. Ja jestem jak perpetuum mobile. Im więcej rzeczy mam do zrobienia, tym lepiej się z tym czuję.

