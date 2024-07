W sierpniu ubiegłego roku przyszło na świat pierwsze dziecko Małgorzaty Sochy - córka Zosia. Gwiazda do tej pory nie zdecydowała się pokazać jej publicznie, gdyż należy do grona tych osób, które bardzo cenią swoją prywatność. Musi natomiast liczyć się z towarzystwem paparazzi, którzy śledzą niemal każdy jej krok. Nie jest to mile widziane towarzystwo. Przypomnijmy: Socha o ustawkach: Nie zdecydowałam się na taki układ

Reklama

Ostatnio aktorka udzieliła wywiadu "Dzień Dobry TVN", w którym poruszyła temat dziecięcej mody. Socha to niekwestionowana ikona stylu, więc można przewidywać, że jej córka również będzie mogła pochwalić się modną garderobą i to już od najmłodszych lat. Małgorzata zdradziła, że ma już na oku jeden trend i niewykluczone, że wykorzysta go przy kompletowaniu ubranek dla Zosi, ale zapewniła, że póki co, nie zobaczymy z nią dziewczynki podczas publicznych wyjść.



Mogę powiedzieć jakie są trendy w modzie dziecięcej. Ale z tego co się zdążyłam zorientować, zauważyłam, że print taki jak kropki jest bardzo modny. Ja się z tego cieszę, bo to jest bardzo dziewczęce. Kto wie, czy tak się z Zosią nie pokażemy. Publicznie - to oczywiście nie. Ja mówię o placu zabaw albo na spacerze. Cieszę się z tego, że Zosia jest tylko moja i tyko dla mnie - wyznała w DDTVN.

Jak widać, aktorka nie zmieniła swoich postanowień i nadal chroni rodzinę przed mediami.

Zobacz: Socha chce schudnąć. Jak walczy o powrót do doskonałej figury?

Reklama

Małgorzata Socha na zimowym spacerze z córką: