Udział w reklamie przynosi mnóstwo korzyści, zwłaszcza majątkowych. Doskonale przekonały się o tym Magda Różczka oraz Małgorzata Socha. Ponad rok temu okazało się, że gwiazda "Lekarzy" wygryzła gwiazdę "Przyjaciółek" w reklamie centrum handlowego. Przypomnijmy: Różczka wygryzła Sochę z reklamy. Będzie teraz promować...

Dziś sytuacja znów się zamieniła. Jak informuje "Na żywo", a co potwierdzają zdjęcia na Facebooku, to Małgorzata Socha znów jest twarzą gliwickiego centrum handlowego. Po roku kampanii z Magdą, firma postanowiła znów zwrócić się do Sochy. Jak donosi tabloid, aktorka zainkasowała za to aż 200 tysięcy złotych. Na Facebook galerii pojawiło się już zdjęcie z Małgorzatą, która zaprasza na pokaz mody, który poprowadzi. Możemy tylko pogratulować.

