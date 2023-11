1 z 6

Już jakiś czas temu Małgorzata Socha w rozmowie z jednym z dzienników przyznała, że chciałaby mieć trzecie dziecko. Wraz z mężem wychowują dwie córki - Basię oraz Zosię. Czy teraz przyszedł czas na kolejne potomstwo? W weekend w sieci gruchnęła wiadomość, że gwiazda serialu "Przyjaciółki" ponownie jest w ciąży!

Zobacz: Małgorzata Socha zdecyduje się na trzecie dziecko? Szczere wyznanie gwiazdy!

Małgorzata Socha w trzeciej ciąży?

Jako pierwszy o ciąży Sochy napisał serwis pudelek.pl. Małgorzata Socha i jej menadżer do tej pory nie potwierdzili, ale też nie zaprzeczyli tym informacjom. My zaś zajrzeliśmy na Instagram gwiazdy w poszukiwaniu poszlak potwierdzających tę radosną wieść. Zobaczcie, co udało nam się ustalić ;)

Jeśli zaś wiadomości o ciąży Małgosi są prawdziwe, to już teraz gratulujemy <3

Zobacz: Małgorzata Socha: „Dzieci nigdy dość!” Aktorka jest w trzeciej ciąży?!