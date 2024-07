1 z 7

Serial "Przyjaciółki" już od kilku sezonów cieszy się ogromnym zainteresowaniem wśród widzów. W wielkim hicie Polsatu występuje plejada gwiazd takich jak: Małgorzata Socha, Agnieszka Sienkiewicz, Magdalena Stużyńska, Anita Sokołowska i Joanna Liszowska. I chociaż w mediach jakiś czas temu pojawiły się plotki, że Liszowskiej zabraknie w kolejnym sezonie "Przyjaciółek" to okazało się, że aktorka planuje wrócić do pracy na planie serialu. Zobacz: Liszowska odbywa prace społeczne w przedszkolu. Wróci jeszcze do show-biznesu?

Okazuje się, że gwiazdy już rozpoczęły pracę nad nowymi odcinkami serialu. Na planie zachwyciła m.in. Agnieszka Sienkiewicz. Aktorka pokazała się w obcisłej sukience w kwiaty, która podkreśliła jej zgrabną figurę. Stylizację uzupełniały żółte szpilki. Małgorzata Socha, która zazwyczaj błyszczy na czerwonych dywanach na planie wyglądała bardzo skromnie i dziewczęco.

Zobacz naszą fotorelację z planu serialu "Przyjaciółki":

