Choć na galę z okazji 25-lecia Polsatu przyszły prawdziwe tłumy gwiazd, Małgorzata Socha wie jak sprawić żeby wszystkie obiektywy aparatów fotograficznych były skierowane tylko na nią. Zobaczcie tylko, co załażyła dziś na imprezę w Teatrze Wielkim. Piękna, lekka sukienka do ziemi w delikatne grochy należała niewątpliwie do najodważniejszych tego wieczora. Szczególnie ten dekolt...

Jak Wam się podoba kreacja Małgosi? Nam bardzo przypadła do gustu! Prawda, że na gali Polsatu wyglądała niezwykle sexy?