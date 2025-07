Małgorzata Socha po raz kolejny udowadnia, że styl i przystępna cena mogą iść w parze. W jednej z letnich stylizacji aktorka postawiła na lekki komplet z muślinu bawełnianego w stonowanym, szarym odcieniu, który nie tylko wpisuje się w aktualne trendy, ale też idealnie sprawdza się podczas wakacyjnych dni. Składający się z oversize’owej koszuli i luźnych szortów zestaw pochodzi z Pepco i kosztuje łącznie jedynie 70 zł – co czyni go jednym z najbardziej atrakcyjnych cenowo wyborów tego sezonu. Dzięki przewiewnemu materiałowi i klasycznemu fasonowi look Sochy to świetna inspiracja na stylizację na miasto, plażę czy weekendowy wyjazd.

Małgorzata Socha w letnim komplecie

W letniej stylizacji Małgorzaty Sochy uwagę przyciąga niezwykle modny w tym sezonie komplet wykonany z lekkiego muślinu. Składający się z luźnej koszuli i krótkich szortów w odcieniu stonowanej szarości, zestaw doskonale łączy wygodę z elegancją. Muślin, dzięki swojej przewiewności i miękkości, jest idealnym wyborem na upalne dni – tkanina pięknie układa się na sylwetce, jednocześnie zapewniając swobodę ruchów. Aktorka uzupełniła stylizację o klasyczne, czarne okulary przeciwsłoneczne i pojemną torbę plażową, co nadaje całości wakacyjnego luzu i nonszalancji.

Muślinowe komplety stały się prawdziwym hitem tego lata – noszone zarówno w miejskich stylizacjach, jak i na plażach, stanowią must have sezonu. Cenione za naturalny skład i funkcjonalność, pojawiają się w ofertach najpopularniejszych marek modowych i są chętnie wybierane przez influencerki oraz gwiazdy. Stylizacja Małgorzaty Sochy doskonale wpisuje się w aktualne trendy: monochromatyczne zestawy, minimalistyczna forma oraz komfort noszenia. To dowód na to, że moda nie musi iść na kompromis z wygodą – szczególnie latem.

Komplet muślinowy Małgorzaty Sochy z Pepco

W letniej stylizacji Małgorzaty Sochy uwagę przyciąga niezwykle modny w tym sezonie muślinowy komplet w odcieniu chłodnej szarości. Składa się on z lekkiej, przewiewnej koszuli oraz krótkich szortów, które nie tylko świetnie się prezentują, ale też zapewniają maksymalny komfort w upalne dni. Co ciekawe, ten stylowy zestaw pochodzi z Pepco – jego łączny koszt to zaledwie 70 zł (koszula 40 zł, szorty 30 zł), co czyni go absolutnym hitem tego lata także pod względem dostępności cenowej. Socha pokazała, że aby wyglądać modnie i z klasą, wcale nie trzeba wydawać fortuny.

