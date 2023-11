Małgorzata Socha z powodzeniem łączy karierę zawodową z macierzyństwem. Niedawno gwiazda serialu "Przyjaciółki" powitała na świecie swoje trzeci dziecko - synka Stanisława. Aktorka wraz z mężem Krzysztofem Wiśniewskim ma jeszcze dwie córeczki: Zosię i Basię. Właśnie dziś jest wielkie święto Basi! Dziewczynka skończyła 2 lata i z tej okazji mama wyprawiła jej urodzinowe przyjęcie. Zobaczcie zdjęcia poniżej.

Małgorzata Socha pokazała na Instagramie zdjęcia z urodzin Basi. Motyw przewodni to Myszka Miki, która - jak zdradziła aktorka - jest obecnie ulubionym bajkowym bohaterem Basi. Myszką Miki ozdobione są balony czy ciasteczka. Nie brakuje także innych gadżetów, np. opasek z uszami Myszki Miki - jedną z nich założyła nawet sama Małgosia Socha!

Nawet nie wiem kiedy to zleciało... moja Buzia skończyła dwa lata! ☺☺ I teraz jej idolem jest 90-letnia Myszka Mickey ???????????????? Mam nadzieję, że szacunek do starszych zostanie jej na zawsze - patrz: mama ???????? cudnie jest świętować ten dzień - napisała aktorka w opisie do zdjęć na Instagramie.