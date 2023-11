We wrześniu minionego roku Małgorzata Socha została mamą po raz trzeci - dokładnie 4 września na świat przyszedł jej synek Staś. Aktorka i jej mąż Krzysztof Wiśniewski mają jeszcze dwie córki Zosię i Basię. Do tej pory Małgorzata Socha wyjątkowo rzadko pokazywała zdjęcia swoich pociech i należała do niewielkiego grona gwiazd, które chronią swoją prywatność. Teraz jednak coraz częściej publikuje na Instagramie urocze fotografie swoich pociech. Właśnie pochwaliła się nowym zdjęciem synka i musimy przyznać, że tak dużo jeszcze nigdy nie pokazała!

Małgorzata Socha pokazała nowe zdjęcie syna

Małgorzata Socha bez wątpienia spełnia się jako matka i doskonale łączy tę rolę z pracą zawodową. W końcu aktorka wciąż jest bardzo aktywna i cały czas możemy podziwiać ją w serialu "Przyjaciółki". Mimo tego Małgorzata Socha zawsze znajduje czas dla swoich pociech. Tym razem spędziła wolne chwile ze swoim synkiem i pochwaliła się zdjęciem!

Aktorka skorzystała z pięknej pogody i wybrała się ze Stasiem na łono natury, gdzie razem wygrzewali się w słońcu na kocyku. Uwagę zwraca oczywiście synek gwiazdy, który rośnie jak na drożdżach. To już duży chłopak, który za trzy miesiące skończy rok! Ciekawe, czy jest podobny do swojej sławnej mamy? Małgorzata Socha na razie wciąż nie pokazuje twarzy swoich dzieci. Uważacie, że dobrze robi?

Niedawno Małgorzata Socha wypoczywała na wakacjach ze swoimi pociechami

