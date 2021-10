Małgorzata Socha zatrzymuje auto na przystanku i... biegnie do cukierni! Zdjęcia paparazzi

Małgorzata Socha była jedna z najjaśniejszych gwiazd na ramówce Polsatu. Dosłownie! Jej cekinowy garnitur z daleka przyciągał wzrok. A trzeba przyznać, że miała sporą konkurencję. Na prezentacji jesiennej ramówki Polsatu pojawiły się prawdziwe tłumy gwiazd. Na ściance pozowały m.in. Julia Wieniawa, Katarzyna Zielińska, Paulina Sykut, Barbara Kurdej-Szatan czy Agnieszka Hyży. Panie zachwycały swoim wyglądem w wieczorowych, eleganckich stylizacjach, ale z tłumu zdecydowanie najbardziej wyróżniała się Małgorzata Socha! Gwiazda serialu "Przyjaciółki"zwracała uwagę nie tylko złotą, cekinową stylizacją, ale i fantastyczna figurą. Małgosia Socha odsłoniła umięśniony brzuszek Małgorzata Socha zawsze była szczupła, ale jak każda kobieta przybrała kilka kilogramów w ciąży. Po urodzinach syna Stasia (we wrześniu będzie obchodził pierwsze urodziny!) szybko wróciła do formy. Najwidoczniej jednak Małgorzacie Sosze zamarzyła jej jeszcze lepsza kondycja, bo zdecydowała się na udział w obozie treningowym Anny Lewandowskiej. Wybrała się tam razem z dziećmi, a teraz pochwaliła się swoją szczupłą figurą. W cekinowej stylizacji udowodniła, że ciężkie treningi pomogły jej wrócić do świetnej formy po trzeciej ciąży. Gwiazda serialu "Przyjaciółki" na prezentacji jesiennej ramówki Polsatu pokazała umięśniony brzuszek. Widać, że jej sylwetkas to nie tylko efekt diety, ale i ćwiczeń. Zobaczcie sami, jak wyglądała Małgorzata Socha! Podoba się Wam jej złoty total look? Zobacz także: Gwiazdy uczciły pamięć Piotra Woźniaka-Staraka na ramówce Polsatu. Przeczytaj, jakie wzruszające słowa padły Małgorzata Socha na ramówce Polsatu Aktorka wybrała cekinowy total look