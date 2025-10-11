Małgorzata Socha za pośrednictwem mediów społecznościowych pochwaliła się swoim szczęściem. Okazuje się, że od dwóch lat przygotowywała coś, co teraz ujrzało światło dzienne. Aktorka ogłosiła wieści na swoim profilu na Instagramie.

Małgorzata Socha stworzyła własną markę kosmetyczną

Małgorzata Socha to zdecydowanie jedna z najpopularniejszych aktorek w Polsce. Aktorka prowadzi własny profil na Instagramie, gdzie obserwuje ją już ponad milion internautów. To właśnie za pośrednictwem mediów społecznościowych gwiazda pokazuje swoje życie zawodowe oraz prywatne i chętnie dzieli się z fanami swoim szczęściem. Niedawno Małgorzata Socha zdradziła, że świętowała urodziny córki, a teraz ogłosiła kolejne wieści.

Małgorzata Socha opublikowała w sieci nagranie i wpis, w którym ogłasza, że stworzyła własną markę kosmetyczną nad którą pracowała od prawie dwóch lat. Aktorka nie ukrywa swojego szczęścia.

Od blisko 2 lat pracowałam nad tym wyjątkowym i osobistym projektem. (...) To marka kosmetyczna stworzona przez kobiety dla kobiet! ogłosiła gwiazda.

Małgorzata Socha ogłosiła wieści, a fani gratulują

Internauci od razu zareagowali na informacje przekazane przez Małgorzatę Sochę. Pod jej postem na Instagramie pojawiło się mnóstwo pozytywnych komentarzy z gratulacjami dla aktorki.

Gosiu gratuluję! Na pewno będzie testowane

Gratuluję Małgoniu ,z przyjemnością sięgnę po kosmetyki ,które stworzyły kobiety dla kobiet. Ufam, że polecasz cos co jest skuteczne, naturalne

Gosiu od Ciebie kupimy wszystko. Przepiękna kobieta z klasą komentują zachwyceni fani.

Spodziewaliście się takiej wiadomości? Wy również przetestujecie kosmetyki od Małgorzaty Sochy? Aktorka już zdradziła, że jej produkty będzie można kupić stacjonarnie w jednej z popularnych drogerii.

