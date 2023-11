Małgorzata Socha zdradziła, jak wychowuje swoje córki, a przy okazji wbiła szpilę innym rodzicom! Dlaczego? My już wiemy. Gwiazda uwielbianego przez widzów serialu "Przyjaciółki" w rozmowie z portalem Plejada.pl przyznała, że chce żeby jej córki polubiły sport i pewnością będzie inwestować w ich rozwój. I chociaż Małgorzata Socha ma nadzieję, że jej pociechy nie będą zawodowo zajmować się sportem, to z pewnością nie będzie pisać im zwolnień z zająć wychowania fizycznego. Aktorka ostro oceniła innych rodziców, którzy właśnie w ten sposób ograniczają rozwój swoich dzieci!

Aktorka w rozmowie z portalem przyznaje, że nie rozumie rodziców, którzy zgadzają się, żeby ich dzieci rezygnowały z aktywności fizycznej.

Sport jest niezbędny w kształtowaniu charakteru. Uważam, że to jest niesamowite, żeby ten WF, z którego rodzice piszą zwolnienia... To aż prosi o pomstę do nieba, dlaczego tak krzywdzą swoje dzieci, ponieważ uważam, że właśnie w ten sposób zabierają szansę na to, aby dzieciaki mogły się fajnie rozwijać- przyznała w rozmowie z plejada.pl.