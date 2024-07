Małgorzata Socha zdradziła, że bycie mamą dwojga dzieci bywa... skomplikowane! Zorganizowanie życia rodziny, a do tego praca zawodowa to wyzwania, z którymi każda pracująca mama musi się mierzyć każdego dnia. Okazuje się jednak, że nawet dla gwiazdy bywa to nieco trudne. ;) Małgorzata Socha szczerze przyznaje, że choć macierzyństwo jest cudowne, to nawet szczęśliwa mama miewa swoje rozterki i perypetie. Na szczęście może liczyć na wsparcie!

Małgorzata Socha ma dwie córeczki. Party.pl zdradziła, jak radzi sobie z logistyką życia rodzinnego. ;)

Okazuje się, że nawet dla gwiazdy bywa to czasem kłopotliwe. W pełni rozumiemy. ;)