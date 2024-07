Małgorzata Socha myśli o tym, żeby wydać książkę kucharską! W rozmowie z Super Expressem gwiazda przyznała, że teraz wszyscy wydają książki, dlatego być może pomyśli o swojej. W końcu, jak mówi, jest "typową kurą domową"

Małgorzata Socha jest kurą domową!

Patrząc na gwiazdę "Przyjaciółek" wydawało by się, że jej życie to ciągłe imprezy, bankiety i zakupy. Nic bardziej mylnego! Aktorka jest kurą domowa, która uwielbia piec, gotować, sprzątać - to dla niej priorytet:

Ja jestem osobą gotującą. Wystarczy zobaczyć mój Instagram, wrzucam tam swoje dania. Piekę, gotuję, jestem po prostu taką mamą, żoną, gotuję, żeby rodzinę wykarmić. Poza tym lubię to robić. Moja mama zawsze gotowała, gdy byłam mała, więc to jest u mnie takie naturalne. Lubię też dobrze zjeść... - mówi Małgorzata Socha.

Czy myśli więc o wydaniu książki? Pytanie dziennikarki zainspirowało gwiazdę!

No, nie wiem. Spokojnie - jestem jeszcze młoda, mam nadzieję, że coś jeszcze w moim życiu się wydarzy. Może... Ale chyba mnie pani zainspirowała. To rzeczywiście byłby fajny pomysł, ale teraz wszyscy wydają książki.

Małgorzata Socha uwielbia gotować!

Małgorzata Socha spodziewa się drugiego dziecka!