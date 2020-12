Małgorzata Ostrowska-Królikowska opublikowała wzruszający wpis. Zbliża się pierwsze Boże Narodzenie bez Pawła Królikowskiego 

Małgorzata Ostrowska-Królikowska nie może się doczekać już świąt Bożego Narodzenia, chociaż po raz pierwszy będzie spędzać je bez ukochanego Pawła Królikowskiego, to aktorka nie traci pogody ducha. Postanowiła opublikować w sieci wzruszający wpis i zwrócić uwagę internautów na to, co jest w tym okresie najważniejsze. Pod postem pojawiło się mnóstwo komentarzy dodających otuchy. Fani nie szczędzili miłych słów.

Małgorzata Ostrowska-Królikowska we wzruszającym wpisie o Bożym Narodzeniu

2020 rok był trudny dla nas wszystkich. Szczególnie w momentach, w których trzeba było pożegnać kogoś już na zawsze. Serca miłośników kina pękły, kiedy w lutym do mediów trafiła tragiczna informacja o śmierci Pawła Królikowskiego. Wybitny aktor zmarł po latach heroicznej walki z chorobą neurologiczną. Pogrążona w żałobie rodzina ale również przyjaciele Pawła Królikowskiego musieli jednak żyć dalej. Nadeszły pierwsze święta w okrojonym składzie... Za kilka dni czekają ich następne, te najradośniejsze. Jednak tym razem przy świątecznym stole zabraknie żartów i uśmiechu Pawła Królikowskiego, niezastąpionego męża, taty oraz dziadka.

Paweł Królikowski jednak na zawsze pozostanie we wspomnieniach oraz sercach najbliższych. Małgorzata Ostrowska-Królikowska już odlicza dni do świąt. W sieci zamieściła zdjęcie zrobione przy choince i zamieściła nostalgiczny wpis:

Ostatnia niedziele adwentu😇 Zostało już tylko kilka dni czekania...

Na ten czas polecam wiersz księdza Jana Twardowskiego pt. „Czekanie”



„Popatrz na psa uwiązanego przed sklepem

o swym panu myśli

i rwie się do niego

na dwóch łapach czeka

pan dla niego podwórzem łąką lasem domem

oczami za nim biegnie

i tęskni ogonem,

pocałuj go w łapę

bo uczy jak na Boga czekać”

Pod wpisem pojawiło się mnóstwo ciepłych słów od internautów:

- Pani Małgosiu❤️wszystkiego najlepszego te Świèta będą inne ale na pewno nie zabraknie miłości wiary nadziei na lepsze jutro❤️Zdrowych spokojnych Šwiąt dla Pani i całej rodziny ❤️❤️❤️

- Jakie to piękne, ale przynoszące smutną refleksję. Chyba wielu z nas w Adwencie czeka na pachnącą choinkę, zapach pierogów, smak grzybowej... Na rodzinne spotkania i niepotrzebne prezenty... Jak niewielu z nas pamięta, na KOGO czekamy i co to dla nas oznacza 😒 Ale koniec smętów. Pięknie Pani wygląda 😊❤️

- Moja cudowna Małgosia ❤️❤️❤️ A klikam i klikam w zdjęcie w nadziei, ze usłyszę ten wiersz czytany przez Ciebie. Twój glos działa tak kojąco. Otula ciepłym szalem❤️

- Pięknie Pani wygląda, tak promieniście. To specyficzny czas bo niesie ze sobą jednocześnie nowe i zamyka stare.

- Dziękuję Pani za ten wiersz

- Piękny wiersz. Idealny na ten czas. 💜

