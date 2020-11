To ulubione modele zimowych butów Małgorzaty Kożuchowskiej! Ich cena jest naprawdę atrakcyjna...

Małgorzata Kożuchowska od lat jest niekwestionowaną ikoną mody. Przyjaźni się z polskimi projektantami, jest ich muzą oraz stanowi inspirację dla wielu kobiet. Co można powiedzieć o jej stylu? Jest wyrafinowany i niebanalny. Aktorka zdecydowanie nie należy do grona zachowawczych gwiazd, która wybierają tylko „bezpieczne” kreacje. O nie! Małgorzata nie boi się odważnych połączeń, oryginalnych fasonów, a nawet ekstrawagancji! Gwiazda ma jednak niezwykłe wyczucie stylu i nigdy nie przekracza granicy dobrego smaku. Czy „zwykli” śmiertelnicy mogą wyglądać równie dobrze i modnie co Małgorzata Kożuchowska? Teraz tak!

Zimowa kampania Lasocki i CCC Winter Stories

Małgorzata Kożuchowska wystąpiła w wyjątkowej, świątecznej kampanii Lasocki i CCC Winter Stories, która składa się z czterech odcinków. Odsłona kampanii z aktorką nazywa się Space for Individuality, gdzie prym wiedzie samoświadomość i indywidualność. Gwiazda zachęca do poszukiwania swojego stylu oraz własnego „ja”, tak jak ona robi to każdego dnia. Warto podkreślić, że Małgorzata Kożuchowska ostrożnie podchodzi do współprac, szczególnie jeśli chodzi o modę. W końcu bycie ikoną stylu zobowiązuje! Wniosek jest jeden – jeśli gwiazda jest ambasadorką marki Lasocki, to znaczy, że znajdziemy tam buty i dodatki godne największych fashionistek :).

Worker Boots

Worker boots Lasocki - 229,99 zł, karmelowy pasek Lasocki - 29,99 zł, okrągłe kolczyki Lasocki - 29,99 zł.

Najmodniejsze buty w tym sezonie? Zdecydowanie worker boots! Kiedyś kojarzyły się tylko z pasjonatami gór oraz… robotnikami:). Teraz noszą je największe gwiazdy, w tym Małgorzata Kożuchowska. Aktorka wybrała modny model w śmietankowym kolorze, oczywiście marki Lasocki. W końcu, kto powiedział, że jasne kolory zarezerwowane są tylko na lato? Worker boots możesz nosić dosłownie do wszystkiego – jeansów, kurtki czy oversizowych swetrów. Jeśli jednak chcesz być prawdziwą fashionistką zestaw je z elegancką sukienką lub spódnicą. Nie zapomnij o dodatkach – skórzanym pasku, designerskiej torebce lub dziewczęcych kolczykach. Stawiaj na kontrastowe połączenia - dzięki nim będziesz wyglądać supermodnie!

Klasyczne czółenka na szpilce

Czarne czółenka Lasocki - 219,99 zł, rękawiczki z dżetami Lasocki - 89,99 zł, opaska do włosów z perełkami Lasocki - 49,99 zł.

Małgorzata Kożuchowska znana jest z tego, że niezwykle umiejętnie łączy klasykę z najnowszymi trendami. Tak jest i w tym przypadku! Gwiazda upodobała sobie klasyczne, czarne czółenka w szpic Lasocki, które zestawiła z nowoczesną stylizacją. Dlaczego również warto postawić na ten model? Ponieważ nigdy nie wychodzi z mody! Takie buty możesz założyć na Wigilię oraz do pracy w biurze. Świetnie sprawdzą się do dziurawych mom jeans, jak i eleganckich, szerokich spodni. Jeśli chcesz przełamać ich elegancki charakter, postaw na rockowe dodatki – dużą opaskę z perełkami lub rękawiczki z dżetami!

Botki

Satynowa opaska do włosów Lasocki - 29,99 zł, botki z tłoczeniem Lasocki - 279,99 zł, torebka Lasocki - 249,99 zł.

Szukasz wygodnych botków na szerokim obcasie? Wybierz te, w których zakochała się Małgorzata Kożuchowska! Ten model to najlepszy wybór dla każdej kobiety i mówimy to ze 100% odpowiedzialnością. Dlaczego? Ponieważ nosek w delikatny szpic wydłuży i wyszczupli nogi, ale stopa nie będzie wyglądać na nienaturalnie dużą. Szeroki, ale nie za wysoki obcas sprawi, że sylwetka nabierze lekkości, jednak cały czas będzie nam wygodnie. Porządna i gruba podeszwa gwarantuje również dobrą izolację od zimnego podłoża. W tych butach spokojnie pójdziesz z dzieckiem na dłuższy spacer, jak i z koleżankami na kawę (oczywiście na wynos:)). Do klasycznych botków możesz założyć zarówno elegancką torbę, jak i fantazyjną satynową opaskę w intensywnym kolorze!

Kozaki

Minimalityczna listonoszka Lasocki - 169,99 zł, długie kolczyki Lasocki - 19,99 zł, długie kozaki Lasocki - 349,99 zł.

W szafie każdej fashionistki nie może zabraknąć długich kozaków! Wspaniale wydłużają i wyszczuplają nogi oraz świetnie prezentują się z krótkimi sukienkami i spódnicami. Z kozakami jednak należy uważać, żeby nie wyglądać "tanio". Dlatego warto zainspirować się stylizacją Małgorzaty Kożuchowskiej, która jest modowym strzałem w dziesiątkę! Całość została utrzymana w eleganckich kolorach bieli i czerni, a dopasowany golf oraz zabudowany kardigan idealnie równoważą krótką spódnicę. Gdy nosimy kozaki, dodatki oraz ubrania powinny być stonowane i z klasą. Dzięki temu uzyskamy supermodny i wysmakowany look.

Czółenka na grubym obcasie

Opaska do włosów z kryształkami Lasocki - 49,99 zł, zestaw pierścionków Lasocki - 39,99 zł, lakierowane czółenka Lasocki - 229,99 zł.

Małgorzata Kożuchowska lubi bawić się kontrastami, dlatego do kompletu w odważnym kolorze fuksji i czerwieni dobrała buty w stylu pensjonarki. To pozornie niepasujące do siebie połączenie sprawdziło się idealnie! Czółenka na szerokim, klockowatym obcasie z kokardką ugrzeczniły look, ale nie zdominowały go. Ten model czółenek przypadnie do gustu paniom, które nie są fankami obcasów, ale lubią wyglądać elegancko. Świetnie sprawdzą się zarówno do spodni, jak i spódnic oraz sukienek. Warto nosić je z bardziej zwariowanymi dodatkami - błyszczącą opaską czy bogato zdobionymi pierścionkami. Efekt? Jak z wybiegu!

Jak widzisz, stylizacje a la Małgorzata Kożuchowska może nosić każda z nas. Potrzebna jest tylko odrobina inspiracji, odwaga oraz… nowa kolekcja Lasocki Winter Stories! Modowe wybory gwiazdy znajdziecie tutaj, a jeśli szukasz wyjątkowych prezentów dla bliskich (i siebie) zajrzyj na stronę CCC oraz w aplikacji marki.

Czujemy, że ta zima będzie piękna!

