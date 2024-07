Polski świat filmowy żyje ogromnym sukcesem filmu "Ida" w reżyserii Pawła Pawlikowkiego, z Agatą Kuleszą w roli głównej. Obraz otrzymał niedawno aż dwie prestiżowe nagrody LAFCA w Los Angeles, ponadto - został nominowany do Złotego Globu! Przypomnijmy: "Ida" nominowana do Złotego Globu: reakcja Kuleszy była natychmiastowa

Sukces aktorki i filmu został zauważony przez Dzień Dobry TVN. Redakcja umówiła się na wywiad z gwiazdą. Kulesza w rozmowie ze stacją przyznała, że bardzo cieszy się z wielu nagród i nominacji, jednak nie jest nimi tak bardzo podekscytowana. Nie chce zapeszać również dalszych sukcesów, ponieważ boi się rozczarowania widzów:

Ja się naprawdę cieszę z tych wszystkich sukcesów. Nawet mogę powiedzieć nieskromnie, że odczuwam pewien rodzaj nasycenia. Ja się cieszę, ale nie powiedziałabym, że jestem podekscytowana, że ja zaczęłam płakać na planie, biegać. Cieszę się, cieszmy się i bądźmy dumni ,że mamy film, który jest bardzo szeroko komentowany na świecie, który ma bardzo dużo nagród, ale troszkę zdrowego rozsądku! Nie dmuchajmy, że to ma już Oscara, bo przyjdzie taki moment że będziemy w głębokim rozczarowaniu i dopiero się zacznie. - tłumaczy

Zapytana o to, czy przygotowuje już przemowę w razie wygranej na Oscarach, opowiedziała o historii, kiedy kilkanaście lat temu z Małgorzatą Kożuchowską i Wojciechem Kalarusem przygotowała się do takiego zadania. W tej sprawie odebrała telefon od aktorki:

Wczoraj zadzwoniła do mnie Gośka Kożuchowska i mówi "Pamiętasz ten moment, jak sobie przygotowywaliśmy to? Ja nie pamiętam. Ja, Małgośka i Wojciech Kalarus przygotowywaliśmy mowy. Wojtek pamięta, co mówiłam, ale nie chce powiedzieć. - mówi