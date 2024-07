Małgorzata Kożuchowska często odwiedza szpitale dla dzieci, aby podarować najmłodszym pacjentom prezenty i chwile radości. Kiedy jednak na świecie pojawił się syn aktorki, Jaś, dla gwiazdy te wizyty stały się bardzo emocjonalne. Małgorzata Kożuchowska w rozmowie z "Show" mówi o swoich ciężkich przeżyciach.

Małgorzata Kożuchowska od lat wspiera Fundację "Mam marzenie". W związku z działaniami organizacji, aktorka często pojawia się w szpitalach dla najmłodszych. Chce w ten sposób sprawić, żeby mali pacjenci chociaż przez chwilę zapomnieli o chorobach. Jednak odkąd ma syna Jasia, uświadomiła sobie, że ma duże szczęście, że jej rodzina i dziecko są zdrowi.

Kiedy Jaś miał dwa miesiące, odwiedziłam dzieci na oddziale onkologicznym w Centrum Zdrowia Dziecka. To było spotkanie świąteczne. Przygotowywałam prezenty dla dzieci i był to dzień, który zapamiętam do końca życia. Bo jedno z dzieci było w wieku mojego synka i to było wstrząsające. To są takie chwile, gdy głos zamiera, czuje się łzy w gardle, ale trzeba się uśmiechnąć i okazać wsparcie rodzicom dziecka. Uświadamiamy sobie wtedy, jakie mamy szczęście i jednocześnie, jak często przechodzimy do porządku dziennego nad czymś, co dla innych jest największym marzeniem - mówi aktorka.