Błogosławiony stan nie przeszkadza Małgorzacie Kożuchowskiej w realizowaniu kolejnych zawodowych zajęć. Co prawda z uwagi na stan aktorki przełożono zdjęcia do serialu "Rodzinka.pl", ale gwiazda nie wstrzymała innych obowiązków. Kożuchowska jest już coraz okrąglejsza i niedługo już trudno będzie jej to ukryć. Przypomnijmy: Kożuchowska weszła w drugi trymestr ciąży. Jest już naprawdę okrągła

Gwiazda przyjechała właśnie do Opola, gdzie poprowadzi wyjątkowy koncert "25 lat! Wolność!" podczas 51. Festiwalu Piosenki Polskiej. Kożuchowska na próbach pojawiła się w eleganckiej czarno-białej stylizacji i przemyślanej, nieco luźniejszej bluzce, która miała zakryć powiększający się brzuszek aktorki.

Uwagę zwracały również jej stylowe okulary i jesteśmy pewni, że to dopiero zapowiedź efektownej kreacji, którą Małgorzata zaprezentuje wieczorem na scenie.

Zobaczcie pierwsze zdjęcia ciężarnej Małgorzaty Kożuchowskiej z Opola: