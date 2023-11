Reklama

Małgorzata Kożuchowska ma powody do dumy! I to z kilku powodów. Jak donosi magazyn "Party", we wrześniu synek aktorki, Jan Franciszek rozpoczął naukę w przedszkolu, a kilka dni temu miał trzecie urodziny.

Jak Kożuchowska świętowała urodziny syna?

Małgosia i Bartek świętowali je w Warszawie, w gronie najbliższych przyjaciół i rodziny – zdradziła w rozmowie z Party znajoma aktorki.

Małgorzata Kożuchowska kończy właśnie zdjęcia na planie serialu "Druga szansa" i planuje kilkudniowy, rodzinny wypoczynek. Dokąd pojedzie? Najpierw wspólnie z mężem i synem odwiedzi rodzinny Toruń, gdzie na festiwalu Tofifest odbierze kolejną nagrodę za osiągnięcia aktorskie – Flisaka – "nagrodę dla twórcy związanego z regionem kujawsko-pomorskim". Stamtąd prawdopodobnie Małgosia, Bartek i Jaś wyruszą nad polskie morze.

Kożuchowska otrzymała niedawno nagrodę za rolę w serialu "Rodzinka.pl".