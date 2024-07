Małgorzata Kożuchowska, jak na prawdziwą gwiazdę przystało, nowy rok przywitała za granicą. Aktorka wyjechała do Dubaju, gdzie świętowała wspólnie z ukochanym mężem. Chwila odpoczynku w pełni zasłużona, bo po powrocie do kraju na gwiazdę czekają już zobowiązania - udział w pewnym kultowym serialu i kampania dla znanej marki. Przypomnijmy: Pierwszy sukces Kożuchowskiej w nowym roku. Została twarzą znanej marki

To jednak nie koniec projektów z udziałem Małgorzaty, bowiem zdążyła się już zaangażować w kolejny, o czym poinformowała na Facebooku. Kożuchowska opublikowała zdjęcie ze studia nagraniowego, ale śladem innych koleżanek aktorek raczej nie planuje zostania piosenkarką na cały etat. Jej wizyta związana jest z nagraniem dwóch utworów na album z piosenkami dla dzieci. Tak czy inaczej, jesteśmy bardzo ciekawi ostatecznego efektu. Może to zachęci gwiazdę do dalszych eksperymentów z muzyką? Byłoby ciekawie.



Dzisiaj nagrałam dwie piosenki na płytę dla dzieci Jak już będzie gotowa dam znać - napisała pod zdjęciem aktorka.

Tak Małgorzata Kożuchowska prezentuje się w studiu nagraniowym. Jesteście ciekawi, jak śpiewa?

