Już jutro do sklepów w całej Polsce trafi pierwszy w 2014 roku numer "Party". Tym razem bohaterką wydania jest Małgorzata Kożuchowska, która podpisała lukratywny kontrakt. Tylko w magazynie przeczytacie, jaka marka zdecydowała się na współpracę z aktorką, a także jak wyglądał jej egzotyczny sylwester z mężem. Zobacz: Kożuchowska pochwaliła się luksusowym sylwestrem

"Party" zdradza także kulisy odejścia Kory z "Must Be The Music" i ujawnia nazwisko gwiazdy, która zajmie jej miejsce w jury. Z kolei Ewa Chodakowska opowiada o swoim nowym biznesie. Czy odniesie taki sam sukces jak jej poradniki i płyty DVD? Z nowego numeru dowiecie się też, jak ostatnie dni przed porodem spędza Anna Mucha.

W magazynie nie zabraknie również stałych rubryk - modowego sądu Ady Fijał i Joanny Horodyńskiej, relacji z imprez czy ekskluzywnych newsów z życia gwiazd. Na łamach nowego numeru przeczytacie też o zwycięzcach plebiscytu "Bohater Roku Party". Zobacz: Wybraliście zwycięzców! Kto wygrał?

"Party" w sprzedaży od jutra, za jedyne 1,99 złotych.

Małgorzata Kożuchowska w czerwonych włosach: