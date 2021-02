Małgorzata Kożuchowska zagra w nowym serialu! Znamy szczegóły

Nie ma pracy ani kontaktów? Faktycznie, ostatnio Małgorzata Kożuchowska miała więcej czasu dla rodziny. Czy jednak została bez pracy? To nieprawda! Gwiazda zaczęła próby do spektaklu „Piknik pod Wiszącą Skałą” w Teatrze Narodowym, a już w połowie lutego znowu będzie można ją zobaczyć w sztuce „Matka Joanna od Aniołów”. Przygotowuje się także do nowego serialu, w którym zagra główną rolę.

Pracuję nad nim od siedmiu miesięcy. Mogę zdradzić, że aktorka jest zaangażowana w pisanie scenariusza, a zdjęcia zaczniemy pewnie jeszcze w tym roku – mówi „Party” Dorota Kośmicka, producentka Jake Vision DGA Studio.

Podobno serialem są zainteresowane aż dwie stacje telewizyjne. Scenariusz na podstawie swojej książki „Idealna rodzina” kończy też pisać Ilona Łepkowska. Podobno w produkcji scenarzystka chętnie zobaczyłaby w głównej roli właśnie Kożuchowską albo jej przyjaciółkę Agatę Kuleszę.

Gwiazda nie jest jeszcze wybrana. Wszystko zależy od reżysera. Kończę pisać scenariusz, a zdjęcia planujemy jeszcze mam nadzieję w tym roku - mówi "Party" Łepkowska.

Ciekawe tylko czy Małgorzata zechce przyjąć taką propozycję? Wszystko wskazuje na to, że niedługo Kożuchowska będzie miała znów ręce pełne roboty!

Mało tego: aktorkę zobaczymy niedługo aż w czterech filmach: „Chłopi”,„Gierek”, „Krime Story. Love Story” oraz „To musi być miłość”.