Małgorzata Halber była gwiazdą programu "5-10-15" i przez wiele lat była prowadzącą w muzycznej stacji "VIVA". Największe zainteresowanie wzbudziła jednak kilka miesięcy temu, kiedy to postanowiła wydać swoją książkę. Przy okazji debiutanckiej powieści Halber przyznała, że zmaga się z chorobą alkoholową. Zobacz : Gwiazda 5-10-15: "Jestem alkoholiczką i będę nią do końca życia"

Wszystko wskazuje również na to, że razem z jej książką pojawiły się nowe propozycje współpracy. Małgorzata Halber w rozmowie z lifestylenewseria.pl przyznała, że została współprowadzącą poranny program w Rock Radiu.

- Mikołaj Lizut, który przeczytał moją książkę, zaprosił mnie do Rock Radia jako gościa do audycji "Ranne Kakao". Po dwóch tygodniach zaprosił mnie do swojej audycji do TOK FM i w trakcie tej audycji powiedział: "A słuchaj, czy nie chciałabyś prowadzić poranka "Ranne Kakao"? Byłam zszokowana. Media to nie jest środowisko, w którym bym się odnalazła. Raczej lubię sobie pójść na bazar, posłuchać osób, które mówią same do siebie, przebierając odzież używaną, popatrzeć z mamą na koty, które przychodzą. Już mam tego trochę dosyć, bo to jest jednak dość specyficzny świat, który gdzie starałam się opisać i który jest wyjątkowo nieżyczliwy osobom interesującym się poezją i pęknięciami między płytami chodnikowymi, czyli mnie - stwierdza Halber.