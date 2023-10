Już 9 na 10 Polaków twierdzi, że zmiany klimatu to ważny problem. Tylko 56% jest zdania, że stan środowiska w największym stopniu zależy od aktywności każdego z nas. Co możemy zrobić, aby Ziemi żyło się z nami lepiej? Zacznijmy od wprowadzenia w życie kilku prostych nawyków! Na początek – segregacja odpadów i recykling!

Recykling – dlaczego warto?

Najprostszym, a jednocześnie bardzo skutecznym sposobem jest właściwa segregacja odpadów i ich recykling. Dzięki niemu tworzywa sztuczne przestają być tylko odpadami, ale stają się wartościowymi surowcami. Pod pojęciem „tworzywo sztuczne” kryją się materiały, których podstawowym składnikiem są syntetyczne, naturalne lub modyfikowane polimery. Jedynym słusznym sposobem zagospodarowania ich jest zbiórka i prawidłowa segregacja. Taka, która umożliwi przetwarzanie oraz ponowne wykorzystanie odpadów, by miały szansę zamykać obieg i wrócić w postaci nowego opakowania czy innego przedmiotu codziennego użytku, jak np. pasy bezpieczeństwa do samochodów lub podkłady pod autostradę.

Biznes odpowiedzialny

Inicjowanie zmian na lepsze to, chociażby inwestowanie w system obiegu zamkniętego. W tym na szczęście pomagają nam firmy odpowiedzialne za swoje produkty. Przekonanie, że plastik nigdy nie powinien trafiać do środowiska naturalnego to jedna z zasad przyświecająca działaniom firmy Żywiec Zdrój.

Firma już w tym roku zbierze i przekaże do recyklingu 100% wprowadzonego w tym roku na rynek plastiku. Na dowód tego, że te działania naprawdę mają sens, w ubiegłym roku firma wprowadziła na rynek 5-litrową butelkę, która została w 100% wykonana z plastiku z recyklingu. Dzięki temu rozwiązaniu udało się zredukować zużycie ropy naftowej, a także znacząco ograniczyć ilości dwutlenku węgla, który powstaje w trakcie produkcji butelki (tzw. ślad węglowy). Dzięki zastosowaniu wyłącznie materiału rPET jest on o 47% niższy niż w przypadku produkcji opakowań z „nowego” plastiku.

Mat.prasowe

Przedmioty z materiałów z odzysku

Warto zaznaczyć, że wszystkie opakowania Żywiec Zdrój, w tym butelki, etykiety i nakrętki nadają się w 100% do recyklingu – dlatego mogą i powinny zostać ponownie przetworzone. Na co? Pomysłów jest mnóstwo. 5-litrowa butelka Żywiec Zdrój powstała z recyklingu 4 tradycyjnych 1,5 litrowych butelek PET. Dodając jedną, możemy wyprodukować t-shirt. 35 przetworzonych butelek PET potrzebujemy, by wyprodukować śpiwór, a 36 - dywan. Co więcej, powtórnie przetworzony plastik wykorzystuje się do produkcji mebli, zabawek, a nawet pasów bezpieczeństwa czy poduszek powietrznych do samochodów!

Żeby jednak PET miał szansę stać się tym cennym surowcem i być ponownie wykorzystany, musi zostać odpowiednio posegregowany i przetworzony. A to niestety utrudnia wiele powszechnie powtarzanych mitów. Obalamy najważniejsze z nich.

Zobacz także

4 popularne mity na temat recyklingu

MIT 1: Wszystkie odpowiadają trafiają do jednej śmieciarki

Śmieciarki wyglądają podobnie, ale to nie znaczy, że odpady z kilku kontenerów trafiają tylko do jednej komory. W nowoczesnych pojazdach znajdują się przegrody, które od razu umożliwiają oddzielenie śmieci wysypywanych z kontenerów na makulaturę, plastik, szkło. Starsze śmieciarki mają przydzielony rodzaj odpadów, który mają zbierać.

MIT 2: Segregowanie pochłania wiele czasu

Owszem, początkowo segregacja wydaje się trudna, a nauka wymaga nieco czasu. Jednak zapamiętanie tego, jak selekcja materiałów powinna wyglądać, nie jest trudne. Nam zajmie to tylko kilka minut dziennie, ale natura będzie nam wdzięczna przez wiele lat.

Mat.prasowe

MIT 3: Każde opakowanie należy umyć

Opakowania po jogurtach, słoiki po majonezie czy dżemie nie wymagają mycia. W ten sposób zużywamy tylko więcej wody, a wszystkie odpady trafiające na linię sortowniczą i tak są poddawane wstępnemu czyszczeniu.

MIT 4: Wszystkie odpady da się ponownie wykorzystać

Prawda jest taka, że niestety nie wszystkie odpady nadają się do ponownego wykorzystania. Dlatego tak ważne jest robienie świadomych zakupów. Szukanie opakowań z informacją o możliwości recyklingu czy rezygnacja z foliowych jednorazówek przy pakowaniu warzyw, czy owoców to jedne z prostszych nawyków, które powinniśmy sobie wyrobić.

Kiedy więc następnym razem pomyślisz, że mała zmiana nic nie znaczy, przyjrzyj się temu, co masz wokoło. Polarowa bluza, dywan czy pasy bezpieczeństwa w twoim samochodzie mogły zostać zrobione właśnie z posegregowanych przez ciebie butelek PET.

Materiał powstał we współpracy z marką Żywiec Zdrój