Już 5 września odbędzie się wielka gala Flesz Fashion Night. Podczas wieczoru zaprezentujemy modowe trendy na nadchodzący sezon. Kreatorem makijaży będą iperfumy.pl by Notino – partner wydarzenia.

Ekspert marki - Wilson, to jeden z najbardziej znanych polskich makijażystów. Od 20 lat pracuje dla najlepszych magazynów na świecie - Vogue'a, Vanity Fair czy francuskiego L’Officiel. W trakcie wieloletniej kariery tworzył makijaże m.in. Anji Rubik, Cary Delevingne, Georgii May Jagger czy Sashy Pivovarovej. Wilson jest współtwórcą międzynarodowych kampanii reklamowych. W czasie tegorocznej edycji FLESZ FASHION NIGHT wspólnie z marką Iperfumy.pl by Notino będzie czuwał nad makijażem modelek.

KONKURS

Weź udział w naszej sondzie i wybierz look, który podoba ci się najbardziej. Masz szansę na wygranie 1 z 10 voucherów na zakupy w sklepie www.iperfumy.pl.



Zagłosuj w sondzie, a następnie na adres konkurs@party.pl wyślij odpowiedź na pytanie: Dlaczego wybrany w naszej sondzie look uważasz za najładniejszy?



Na odpowiedzi czekamy do 3.09.2017r. Odpowiedzi należy wysyłać na adres: konkurs@party.pl.

Regulamin konkursu: www.regulaminy.edipresse.pl

Który makijaż podoba Ci się najbardziej? Zagłosuj w naszej sondzie!

Jak wykonać ten makijaż? Filmik znajdziecie pod tym LINKIEM na kanale iperfumy.pl na YOUTUBE.

