Ślub to moment, w którym każda z nas chce czuć się wyjątkowo. Szukamy na tę okazję nie tylko tej wymarzonej sukienki, ale także fryzury i makijażu. Od kilku sezonów, wśród panien młodych króluje moda na naturalność. Widać to doskonale patrząc na to, jak podczas swoich ślubów wyglądają gwiazdy.

Meghan Markle

Ślubna stylizacja nowej księżnej spotkała się z samymi pochwałami. Zachwycano się jej prostą, elegancką suknią, ale przede wszystkim niezwykle delikatnym makijażem. Uwagę zwraca cera Meghan, która została minimalnie poprawiona. Wciąż było widać piegi, które dodały jej dziewczęcego uroku, a skóra była naturalnie rozświetlona. Najmocniej zaakcentowane zostały jej oczy. Na górnych powiekach miała delikatnie roztarte czarne kreski oraz mocno podkreślone rzęsy.

Jeżeli chcesz odwzorować makijaż Meghan, skup się na oczach. Narysuj kreski przy samych rzęsach i lekko je rozetrzyj. Do malowania cienkich linii przyda się eyeliner w pisaku, na przykład Giordani Gold Calligraphy. Następnie mocno pomaluj rzęsy tuszem Giordani Gold Incredible Length i doklej kilka naturalnych kępek.

Olivia Palermo

East News

Amerykańska it girl postawiła na swoim ślubie na bardzo niezobowiązującą stylizację - białą bluzkę i spódnicę. Równie naturalny był jej makijaż. Aktorka postawiła na delikatne smokey eyes, mocno podkreślone brwi i naturalne usta.

Do odtworzenia makijażu Olivii, będziesz potrzebować cieni do powiek w odcieniach ciemnego brązu. Świetnie sprawdzą się do tego te z linii Giordani Gold Marbleised. Są wypiekane, więc można ich używać na sucho i na mokro, więc łatwo kontrolować intensywność koloru i mieszać różne wykończenia. Aby zrównoważyć mocniej pomalowane oczy, pamiętaj, aby nie przesadzić z pomadką. Wybierz odcień, który tylko podkreśli naturalny kolor twoich ust. Szminki Giordani Gold Jewel sprawdzą się w tym przypadku najlepiej. Ich kaszmirowe wykończenie sprawia, że wargi są nawilżone cały dzień.

Kate Moss

East News

Modelka znana ze swojego kontrowersyjnego wizerunku, nawet na ślubie pozostała wierna swojemu stylowi. Kate wybrała stylizację w stylu boho, do której dobrała luźne, plażowe fale oraz minimalny makijaż. Uwagę przyciągała przede wszystkim jej idealna cera i młodzieńczy blask.

Kate to doskonały przykład na to, że przed wielkim wyjściem, nie tylko ślubem, trzeba prawidłowo zadbać o skórę. Zanim zaczniesz makijaż, warto położyć na twarz maseczkę, na przykład NovAGE marki Oriflame, która szybko nawilży i zrewitalizuje zmęczoną cerę. Szybko wygładza i wypełnia drobne zmarszczki. Zadbana skóra nie wymaga wiele krycia. W sytuacji, w której nie chcesz używać podkładu a jedynie zmatowić twarz i lekko wyrównać jej kolor, doskonale sprawdzi się puder prasowany Giordani Gold Jewel.

Kate Middleton

East News

Królewski ślub nie mógł obyć się bez królewskiej oprawy. Makijaż księżnej Kate był naturalny, ale w elegancki sposób podkreślał jej urodę. Najmocniej podkreślone zostały jej oczy oraz brwi, jednak nas zachwyciła jej piękna cera, przede wszystkim muśnięte różem policzki.

Aby uzyskać taki sam efekt, musisz najpierw wyrównać kolor cery podkładem, aby stworzyć bazę dla kolejnych produktów. Podczas wielkiego wyjścia sprawdzi się lekki podkład o naturalnym wykończeniu, na przykład Giordani Gold Liquid Silk SPF 12. Dzięki delikatnym, rozświetlającym drobinkom sprawia, że niedoskonałości są mniej widoczne a skóra wygląda zdrowo i naturalnie. Gdy już wyrównasz koloryt cery, musisz dodać jej nieco koloru, aby nie wyglądała sztucznie. Świetnie sprawdzi się do tego potrójna paletka do konturowania The ONE, w którym znajdziesz róż, rozświetlacz i bronzer.

Niezależnie od tego, czy szukasz inspiracji na swój własny ślub, czy na inną ważną okazję, akcja "Piękna tak, jak chcę" na pewno okaże się pomocna. Marka Oriflame wraz ze sztabem ekspertów, przygotowała kampanię, która wychodzi na przeciw potrzebom wszystkich kobiet. Na łamach katalogów Oriflame znajdziemy historie różnych bohaterek, a także rady ekspertów dotyczące stylu, makijażu czy stylu życia.

