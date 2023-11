Justin Bieber wcześniej znany był z rozrywkowego stylu życia, toksycznego związku z Seleną Gomez i braku stałości w uczuciach. Gdy na początku lipca oświadczył się Hailey Baldwin zaskoczył tym swoich fanów na całym świecie! Jednak patrząc na zdjęcia ślicznej i zgrabnej Hailey nie dziwimy się, że piosenkarza trafiła strzała Amora! Chcecie wyglądać jak przyszła żona Justina? Czytajcie dalej!

Najseksowniejsza kobieta na świecie

Hailey Baldwin jest znaną modelką, która chodziła w pokazach projektantów takich jak Dolce&Gabanna, Elie Saab, Tory Burch czy Tommy Hilfiger. Reklamowała również wiele marek modowych np. Moschino, Guess, Ralph Lauren i H&M, a w 2017 magazyn Maxim uznał ją za najseksowniejszą kobietę na świecie! Modelka przyjaźni się z Kendall Jenner, Bellą i Gigi Hadid oraz Emily Ratajkowski. Jak przystało na modelkę i bywalczynie celebryckich imprez, Hailey doskonale wie co w modzie piszczy i jak zawsze wyglądać dobrze. Nawet na zdjęciach robionych przez paparazzich, wygląda jak milion dolarów - świeżo, naturalnie i modnie! Jak ona to robi?



Jak mieć piękną skórę? Wybierz dobry podkład

Codzienny makijaż Hailey jest zazwyczaj delikatny, bez ciężkiego konturowania oraz widocznego różu na policzkach. Jego celem jest wydobycie atutów twarzy a nie narysowanie jej od nowa. Modelka dba o to by jej skóra zawsze wyglądała nieskazitelnie i promiennie. Jeśli chcesz osiągnąć podobny efekt wypróbuj podkład The ONE EverLasting Oriflame, który sprawia, że cera jest satynowa przez cały dzień! Jest odporny na ścieranie się i spływanie, zapewnia uczucie komfortu i odżywia skórę. Gwiazda lubi również delikatne rozświetlenie twarzy, najlepiej w kolorze szampańskiego złota. Nałóż rozświetlacz na szczyty kości policzkowych, czubek nosa i tuż nad ustami. Dzięki temu trikowi, twoje usta będą wyglądać na większe!



Delikatny makijaż oczu

Najważniejsza zasada make-up’u Hailey? Minimalizm i wyraźnie podkreślone brwi oraz rzęsy. Gwiazda stawia na bardzo ciemne brwi, które pięknie kontrastują z jej jasnym kolorem włosów. Na co dzień, Hailey maluje powieki błyszczącym lub matowym cieniem w odcieniach beżu lub brązu. Wszystko musi wyglądać subtelnie! Taki efekt uzyskasz, jeśli użyjesz niezwykle trwałego i wodoopornego cienia do powiek w sztyfcie The ONE Colour Unlimited Oriflame, który z łatwością rozetrzesz na powiece. Na sam koniec wytuszuj dokładnie rzęsy maskarą The ONE 5-w-1 Wonder Lash Oriflame, wydłużająca, podkręcającą i zwiększającą objętość rzęs o 49%. Możesz zapomnieć o sztucznych rzęsach!

Najlepsza matowa pomadka w stylu gwiazd

Chcesz mieć usta jak Hailey? Postaw na matowe lub kremowe pomadki w kolorze nude. Gwiazda kocha delikatne kolory, takie jak beż, brąz lub delikatny róż. Pełne usta w stylu Hailey osiągniesz obrysowując je najpierw, a następnie wypełniając wargi konturówką. Nałóż na usta pomadkę The ONE Colour Unlimited Super Matte Oriflame, która sprawi, że twoje usta będą matowe i wyraziste. Szminka utrzymuje się na ustach nawet 11 godzin, a dzięki nawilżającemu, odżywczemu kompleksowi LipSoft Moisture nie wysusza ust.

I voila, stylowy makijaż a la Hailey Baldwin gotowy! Prawda, że proste? :)

Materiał powstał we współpracy z marką Oriflame