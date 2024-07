Kasia Gajewska do wykonania tego makijażu użyła:

• Podkład HD nr 123 MakeUpForEver

• Korektor Lasting Perfection Collection 2000

• Puder Lexury Powder Cameo Ben Nye

• Brwi Aqua Brow nr 25 Make Up For Ever

• Cień Retrospeck MAC

• Cień Brun MAC

• Cień połyskujący z paletki highlands IsaDora

• Kredka Vow Illamasqua

• Tusz 2000Calorie MaxFactor

• Rzęsy Doll Me Up i Are Those Real? Velour Lashes

• Bronzer Laguna NARD

• Farbka do ust Pout Paint Milkshake i Pinkini Sleek